7 июня в 21.38 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в д. Новоселки Волковысского района.
В результате поврежден пол. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица,
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Пожар в нежилом доме в Новоселках
08.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
7 июня в 21.38 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в д. Новоселки Волковысского района.
В результате поврежден пол. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица,
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7 июня в 21.38 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в д. Новоселки Волковысского района. В результате...
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