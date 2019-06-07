7 июня в 21.38 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в д. Новоселки Волковысского района.

В результате поврежден пол. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 

 

 

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