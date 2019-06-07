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В Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку

08.06.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в Новолукомле произошёл наезд на 82-летнюю велосипедистку.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на перекрёстке ул. Панчука – ул. Энергетиков. 55-летняя местная жительница ехала на Renault Logan, когда перед ней внезапно оказалась велосипедистка.  

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение больницы.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Несколько дней назад в Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста.  

Ребёнок был госпитализирован – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в Новолукомле произошёл наезд на 82-летнюю велосипедистку.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария...
 
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