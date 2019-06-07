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В Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в Новолукомле произошёл наезд на 82-летнюю велосипедистку.
Как
В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение больницы.
По факту аварии ведётся проверка.
Несколько дней назад в Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. 6 июня около десяти утра в Новолукомле произошёл наезд на 82-летнюю велосипедистку. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария...
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