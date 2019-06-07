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В Витебске милиционер спас мужчину, который пытался спрыгнуть с моста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске сотрудник милиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста.
Как
По словам сотрудника милиции, мужчина свесился с перил и находился в отрешённом состоянии, игнорируя происходящее вокруг. Правоохранитель подошёл к нему, обхватил и снял с перил. Оказавшись снова на тротуаре, гражданин расплакался.
Уточняется, что на отчаянный шаг 32-летнего мужчину толкнули личные мотивы. Сперва он был доставлен в отдел милиции, а затем передан медикам.
Весной 2019 года в Гродно 19-летний студент хотел спрыгнуть с крыши.
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Новости Беларуси. В Витебске сотрудник милиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к правоохранителю...
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