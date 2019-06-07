|
Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы.
««Bright year, bright you!». – Ну здесь вот прямо в точку. Самая яркая улица Минска, и здесь УЖЕ ЖАРКО!», –
«Bright year, bright you!» – это слоган II Европейских игр, который переводится как «Яркий год, яркий ты». Дарья не случайно упомянула этот слоган, ведь она сама является звёздным послом предстоящих соревнований.
Кстати, недавно Домрачева снялась в имиджевом ролике о Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы. ««Bright...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)