ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске

08.06.2019 09:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы.  

««Bright year, bright you!». – Ну здесь вот прямо в точку. Самая яркая улица Минска, и здесь УЖЕ ЖАРКО!», – прокомментировала спортсменка фото, которое было сделано на Октябрьской, 4.  

Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске
Фото: instagram.com/dadofun  

«Bright year, bright you!» – это слоган II Европейских игр, который переводится как «Яркий год, яркий ты». Дарья не случайно упомянула этот слоган, ведь она сама является звёздным послом предстоящих соревнований.  

Кстати, недавно Домрачева снялась в имиджевом ролике о Минске.  

Биатлонистка рассказала о велосипедных дорожках и прошлась по Немиге – здесь подробности.  

Люди в материале: Дарья Домрачева
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы.   ««Bright...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика