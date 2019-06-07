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Путин о проекте интеграции с Беларусью: «Нет, и быть не может»

08.06.2019 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин о проекте интеграции с Беларусью: «Нет, и быть не может»

svaboda.org

Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси к окончанию своего президентского срока - 2024 году на пленарном заседании ПМЭФ-2019.

"Нет, и быть не может", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он напомнил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность, сообщает ТАСС.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Путин напомнил, что у России и Беларуси есть планы взаимодействия.

 "У нас есть план строительства так называемого Союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Многое уже в этом направлении сделано", - сказал Путин.

Он отметил, что многое из того, что было написано в договоре о создании Союзного государства, пока не исполнено. "Мы обсуждали с [президентом Беларуси] Александром Григорьевичем [Лукашенко], можем ли мы в условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано или что-то добавить, что сейчас является актуальным", - резюмировал президент.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси к окончанию своего президентского срока - 2024 году на пленарном заседании ПМЭФ-2019.
 
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