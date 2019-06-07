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Сегодня в центре Слуцка ограничат движение транспорта
08.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением районного выпускного бала 8 июня с 16:30 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Жукова до улицы Пионерской, а с 16:30 до 18:00 – только личного транспорта.
В движении автобусов ожидаются задержки, водителей просят планировать маршруты заранее в соответствии с предоставленной информацией.
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В связи с проведением районного выпускного бала 8 июня с 16:30 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Жукова до улицы...
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