Сегодня в центре Слуцка ограничат движение транспорта

Источник материала: Слуцк Город





В связи с проведением районного выпускного бала 8 июня с 16:30 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Жукова до улицы Пионерской, а с 16:30 до 18:00 – только личного транспорта.

В движении автобусов ожидаются задержки, водителей просят планировать маршруты заранее в соответствии с предоставленной информацией.



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