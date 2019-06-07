Минский режиссер рассказал, как 15 лет назад «Беларусьфильм» отказывался снимать его проект о Чернобыле

Источник материала: KYKY

Режиссер и сценарист из Минска Максим Субботин опубликовал пост в Facebook. В нем он рассказал, как 15 лет назад обращался к «Беларусьфильму» с идеей снять похожий проект о Чернобыле – наподобие сериала от HBO, который признали самым рейтинговым сериалом в истории. Но в инициативе на тот момент 22-летнего Максима не увидели перспективы. KYKY цитирует публикацию автора.

«2004 год. Я пришел на «Беларусьфильм» со сценарной заявкой аналогичного проекта о Чернобыле, который сейчас смотрит весь мир. Около трех лет я горел этой идеей. Горел настолько, что для сбора материала нашел Алексея Кривошеина, курировавшего ликвидацию по линии КГБ БССР (мы полдня провели за беседой в Бресте. Он подписал мне свою книгу и был предельно откровенен), дозвонился до Светланы Алексиевич (она жила в Германии. Мы говорили о проекте и о том, что мой мастер Михаил Пташук мечтал снять «Белорусский Титаник» о Чернобыле, но не успел), лично поговорил с Василием Нестеренко (директором того самого института, где героиня сериала Хамюк зафиксировала всплеск активности в Минске). Он передал мне копию своего отчета на 20 страниц. И – что самое невероятное – я приехал в Москву в Курчатовский институт и убедил руководство в предоставлении мне допуска к уникальному видеоархиву! Поверьте, там было все! От облета станции в первые часы трагедии – до видео с камер мини-роботов, которых запускали в просверленные отверстия в стенах четвертого энергоблока, для оценки масштаба разрушений...

Мне было 22 года. Бюджет проекта оценивался в 20 миллионов долларов. Неподъемная и на сегодняшний день сумма ни для Беларуси, ни для тогдашнего дебютанта. Сейчас, как говорится, гештальт закрыт. Я пытался связаться с уважаемым Александром Роднянским, чтобы поделиться материалом накануне его запуска с подобной картиной, но из беседы с редактором понял, что до съемок оставались считанные дни... Я к чему: энергия юности несет огромный потенциал, и очень важно его рассмотреть вовремя».