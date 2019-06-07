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Белорусы стали чаще гибнуть и получать травмы на работе. Власти думают, как решить проблему
Источник материала: Tut.by
В Беларуси заметно выросло число травмированных и погибших на рабочем месте. Так, в прошлом году 2020 человек получили производственные травмы, а годом ранее — 1689. Из них погибло на производстве 144 человека (в 2017 году — 115), сообщает Минтруда. В этой ситуации власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве.
Число пострадавших на рабочем месте за 2018 год выросло во всех регионах. Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, произошло в организациях Минской области — 375. Ниже всего этот показатель в Витебской области — 200 случаев.
Среди пострадавших на производстве в 2018 году 1566 мужчин (77,5%) и 454 женщины (22,5%), в 2017 году — 1296 и 393 соответственно.
Чаще всего получают травмы на работе в промышленности (634 случаев в прошлом году), а также те, кто занят в растениеводстве, животноводстве и охотой (401) и в строительстве (25).
По данным Белстата, в 2018 году из-за травматизма на производстве потеряно 73,2 тыс. человеко-дней (в 2017 году — 64,3). «Белгосстрах» сообщает, что в 2018 году выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили свыше 113,4 млн. рублей (в 2017 году — 99,1 млн. рублей).
«Анализ производственного травматизма показывает, что наиболее часто гибнут на производстве работники, имеющие стаж работы по профессии менее 5 лет, при этом почти каждый четвертый погибший на момент травмирования имел стаж работы по специальности менее 1 года», — уточняют в Минтруда.
В 2018 году чаще всего получали травмы на производстве водители автомобилей, слесаря и трактористы — 179, 148 и 95 человек.
В ведомстве отмечают, что снизить травматизм на рабочем месте можно за счет мер экономического характера.
«Дальнейшим резервом снижения уровня производственного травматизма являются совершенствование механизма стимулирования (в первую очередь — экономического характера) работодателей к исполнению своих обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, принятию мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины в организациях, а также повышению эффективности контроля за ее соблюдением», — поясняют в Минтруда.
В этой ситуации власти
«Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — отмечала ранее министр труда Ирина Костевич.
Среди предложений — скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении», — добавила министр. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма — в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.
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В Беларуси заметно выросло число травмированных и погибших на рабочем месте. Так, в прошлом году 2020 человек получили производственные травмы, а годом ранее - 1689.
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