|
В Мостах произошел взрыв газовоздушной смеси, здание разрушено, пострадавших нет
Источник материала: Партизан
В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.
Пострадавших нет,
В результате строение разрушено. Причина взрыва устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)