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В Мостах произошел взрыв газовоздушной смеси, здание разрушено, пострадавших нет

08.06.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.



Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение об инциденте на территории предприятия поступило в службу 101 в 23.38 7 июня. В одноэтажном блочном здании аварийного слива масла произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. 
В результате строение разрушено. Причина взрыва устанавливается.


 
 
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В ОАО "Мостовдрев" произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушено одноэтажное блочное здание.
 
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