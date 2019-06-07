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Президент Турции стал свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»

08.06.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на свадьбе полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Соответствующая видеозапись была опубликована в Twitter.


@Medyanin50Tonu / Twitter

На кадрах видно, как турецкий лидер вместе со своей женой Эмине Эрдоган присутствует на церемонии бракосочетания.

Как уточняет Daily Mail, торжество состоялось в Стамбуле. Глава государства сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.

Отмечается, что президента связывают с Озилом дружеские отношения. В частности, в прошлом году спортсмен подарил Эрдогану футболку клуба со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В активе хавбека 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча.


 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на свадьбе полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Соответствующая видеозапись была опубликована...
 
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