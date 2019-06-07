



София Ротару и Владимир Ивасюк // фото: архив редакции





Почти сорок лет назад тело Ивасюка нашли в лесу – он висел на дереве. Официальная версия смерти – самоубийство. Однако существует множество факторов, которые доказывают, что это не так.

«София боялась, что ее тоже могут убить»

Говорят, что Владимир Ивасюк был первым мужем Софии Ротару, хотя сама певица утверждает, что ее единственным супругом был музыкант Анатолий Евдокименко.













София с мужем Анатолием Евдокименко // фото: пресс-служба Софии Ротару





– На самом деле первым мужем Ротару был композитор знаменитой песни «Червона рута», – рассказывает актер Вячеслав Спесивцев. – У Сони была трагическая жизнь, очень непростая. Ее первого супруга повесили во Львове, куда он приехал к родственникам. Они с Соней жили в Черновцах, где оба выросли. Ротару мне это рассказывала на съемках фильма «Душа». Она была в ужасном состоянии, говорила: «На меня наезжают, могут убить!»









Вячеслав Спесивцев // кадр: программа «Время покажет»





пишет "Собеседник" со ссылкой "Жёлтая газета. Зажигай!" На момент смерти Владимиру Ивасюку ему было 30 лет. Когда его нашли, у него были перебиты пальцы и обезображено лицо. Приятели музыканта впоследствии рассказывали, что за несколько недель до трагедии за Ивасюком тенью ходили какие-то люди и угрожали,"Собеседник" со ссылкой "Жёлтая газета. Зажигай!"

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Композитора не признавала официальная украинская власть. Ивасюк предлагал всем народам мирно уживаться друг с другом, тогда как украинские националисты кричали: «Украинская нация – особенная, остальные народы – пыль и грязь!» К композитору многие прислушивались...









Похороны Ивасюка проходили громко – на улицу вышли миллионы его единомышленников. Поклонники даже не давали погрузить гроб в машину – сами несли его на руках. Также по всем Черновцам были развешаны листовки со словами «Всех не перевешаете, народ просыпается!». Немудрено, что за свою жизнь боялась и София Ротару, которая внезапно переехала в Ялту из Черновцов.





– Националисты в итоге и повесили Ивасюка, – уверен Вячеслав Спесивцев.





Этой версии смерти придерживается и директор музея Владимира Ивасюка в Черновцах Мирослав Лазарук.





– Это политика, он представлял идеологическую угрозу, – говорит мужчина. – Конечно, его убили. Списали на самоубийство, которого не могло быть.





София Ротару комментариев о версии смерти композитора не дает, отделывается лишь дежурными фразами.





– Если бы не Ивасюк, я бы как певица не состоялась, – говорит артистка. – А возможно, меня бы не было на свете.

«В деле много нестыковок»

Уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка было закрыто почти сразу. В 2009 году Генпрокуратура Украины возобновила расследование. Однако через три года прекратило его «из-за отсутствия состава преступления». Только недавно Генеральная прокуратура отменила это постановление. В надзорном ведомстве решили проверить ряд лиц на причастность к смерти композитора.





– Как известно, тело композитора было найдено повешенным в Брюховичском лесу недалеко от Львова, – говорит первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомаша, курировавший расследование дела Ивасюка в 2009–2012 годах. – В этом деле мы нашли много нестыковок. Например, Ивасюк при росте 171 сантиметр никак не мог закинуть пояс, на котором его нашли, на ветку, находившуюся на двухметровой высоте. Для этого ему нужно было взобраться на дерево. При этом ни на одежде, ни на обуви композитора не было обнаружено следов коры или мха. И петля на шее была завязана таким образом, что сам он это сделать не мог. Кроме того, судмедэкспертиза установила: на момент повешения он был уже мертв. Когда мы вплотную подошли к изучению этого вопроса, дело у меня забрали, а вскоре и вовсе его закрыли. Позднее я спросил у бывшего сотрудника КГБ: «Зачем спецслужбам нужно было травить и преследовать Ивасюка?» Я услышал такой ответ: «Да вы что! Это же харизма и влияние! Он же не писал песни о Ленине, не воспевал трактора и колхозы, он творил настоящую музыку и стихи!»









– Люди из КГБ давили на отца, чтобы он призвал людей не идти на похороны Володи, а потом – не ходить на Лычаковское кладбище к нему на могилу, – говорит младшая сестра Владимира Ивасюка Оксана. – Когда мы приходили туда, за нами все время шли некие «информаторы». Такова была реальность. Необходимо было стереть из памяти народа даже упоминание о том, что был такой композитор, который стремился творить свою музыку, идущую из души, а не по указанию партии и правительства.



