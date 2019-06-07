Кикшеринг - это не подарок. Новый вид краж

разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости». В последнее время сотрудникам правоохранительных органов приходится иметь дело с новым видом краж: злоумышленники стали воровать электросамокаты, принадлежащие кикшеринговой компании. В проблемекорреспондент агентства «Минск-Новости».

Что такое кикшеринг

Это тот же самый прокат, но основанный на принципе самообслуживания. При традиционной аренде нужно идти в пункт выдачи товаров, предъявлять документы, брать, а потом возвращать вещь. В данном случае не предусматривается стационарных точек. Транспорт может находиться в любой точке города — там, где его оставил предыдущий арендатор.









Руководитель направления по работе с клиентами кикшеринговой компании Владимир Галузо поясняет:





— Все работает очень просто: скачиваете приложение, смотрите на карте, где рядом свободный самокат, находите его. Далее нужно разблокировать транспорт. Для этого необходимо отсканировать QR-код, размещенный на руле. В приложении вводите свой номер телефона, указываете данные банковской карты — и можно стартовать. Деньги со счета спишут по окончании поездки. Стоимость — 2 рубля за разблокировку и 30 копеек в минуту за прокат. Самокат можно оставить там, где вам удобно. На специальной карте указана предпочтительная зона в центре города. Нажимаете в приложении кнопку «Завершить», тем самым блокируете средство передвижения, фотографируете его и отправляете снимок в компанию, которая предоставляет услугу проката. Так служба поддержки будет знать, что все в порядке.

Как ищут нарушителей

Принцип самообслуживания порождает обманчивое впечатление: можно спокойно взять то, что лежит. Однако за самокатами неустанно следят. Они оборудованы действенной противоугонной системой: в каждом — умная начинка со встроенной GPS-антенной, которая передает информацию о местоположении, заряде батареи, о том, лежит транспорт или стоит, не пытаются ли его взять в заблокированном состоянии.





Как рассказал сотрудник уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Тимофей Дорошевич, возбуждены три уголовных дела за кражу электросамокатов. В первом случае двое граждан утащили транспорт в подъезд и пытались разблокировать, перерезав провода. По GPS сотрудники кикшеринговой компании определили место нахождения самоката и обратились в милицию. Парней задержали, когда они выходили из дома. Во втором злоумышленник увез самокат к себе на дачу за 40 км от города. Он также попытался разобраться с электроникой, думая, что останется неуловимым. Однако стражи порядка все равно его вычислили, ведь GPS работает, даже если нарушена целостность проводов. В третьем минчанин принес украденное средство передвижения домой, но там оно также находилось недолго.





Недавно самокат пыталась присвоить… пенсионерка. Шла на рынок, заприметила транспорт у себя во дворе. Возвращаясь домой, снова обратила на него внимание и решила, что раз он никому не нужен, может взять для внука. Однако тот радовался подарку недолго: сотрудники компании по GPS определили, в каком доме находится средство передвижения. Бабуля явно не ожидала подобного поворота событий. О таком сервисе она не знала. Сотрудники кикшеринговой компании пожалели пенсионерку и не стали писать заявление в милицию.

Какое наказание предусмотрено

Все воришки ответят за содеянное перед судом: в отношении них возбуждены уголовные дела за кражу. За такое преступление можно получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, они должны возместить причиненный кикшеринговой компании ущерб. Рыночная стоимость электросамоката немалая — около 500 долларов. Плюс компенсация за недешевую умную начинку.





Сотрудники кикшеринговой компании рассказали, что некоторые особо хитрые граждане пытаются покататься бесплатно. Так, один минчанин брал в аренду самокат, но использовал при регистрации фейковую SIM-карту и банковскую, на которой нет денег. Так он наколесил примерно на 400 рублей. Его действия могут быть расценены как мошенничество.

Как изменить ситуацию

— Нужно время, чтобы такой сервис прижился у нас, — считает Тимофей Геннадьевич. — Был в командировке в Китае. Там повсюду оборудованы специальные парковки: завершив поездку, клиент оставляет там транспорт. В нашем городе, к сожалению, таких парковок нет. Отсюда и соблазн: нечистые на руку граждане, видя бесхозный электросамокат, прихватывают его с собой, не думая о последствиях. К тому же о кикшеринге пока мало кто знает.





В кикшеринговой компании работает целая команда зарядчиков. Они следят не только за уровнем заряда батарей, но и за техническим состоянием самокатов. Некоторые клиенты умудряются снять с них детали.









Желтым цветом выделена территория, где можно кататься: весь проспект Победителей вплоть до аквапарка «Лебяжий», проспект Независимости (пока до улицы Якуба Коласа). Сотрудники кикшеринговой компании обещают, что эта зона постепенно будет расширяться — скоро самокаты будут предлагать в аренду в Уручье.







