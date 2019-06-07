Эпидемия чумы свиней распространяется по миру и продлится десятки лет

Вирус очень вирулентен и устойчив, и распространяется несколькими путями. Вакцины против него не существует. Хотя вирус свиней не наносит вреда людям, даже если они едят испорченную свинину, уровень смертности среди свиней угрожает свиноводческой отрасли.





В Китае он распространяется среди 440 миллионов свиней, что составляет половину от общего количества на планете.





Прогнозируется, что количество свиней, которых Китай будет откармливать в этом году, сократится на 134 миллиона, или на 20% — худший годовой спад с тех пор, как министерство сельского хозяйства США начало считать китайских свиней в середине 1970-х годов.









Опыт борьбы Испании с этим вирусом показывает, насколько он опасен. В стране были введены строгие санитарные меры и индустриализирована система производства свиней, но потребовалось 35 лет и помощь Европейского Союза, прежде чем болезнь была ликвидирована в 1995 году. Итальянский остров Сардиния безуспешно пытается избавиться от вируса в течение четырех десятилетий.





Одна из причин, по которой африканскую чуму свиней так трудно искоренить, заключается в том, что ее легко передать. В дополнение к прямому контакту с зараженной свиньей вирус может передаваться животным, которые едят зараженную вирусом свинину или корм, через загрязненную одежду или оборудование, или когда свинья пьет воду, содержащую даже незначительные количества вируса.





Свиньи и дикие кабаны являются типичными утилизаторами отходов, которые поглощают белок из самых разных источников, включая кухонные отходы, навоз и мертвых свиней. В то время как всеядная природа животных делает их недорогими преобразователями питательных веществ, это также является основной причиной того, что африканская чума свиней легко распространяется.





Вирус также трудно отследить. Свиньи могут инкубировать его в течение 5-15 дней и могут распространять инфекционные частицы в течение одного-двух дней, прежде чем заболеть. Это означает, что вирус может незаметно распространяться в отходах, мясе и крови инфицированных свиней, которые на вид не больны, особенно когда они нелегально транспортируются или забиваются до постановки диагноза. Африканская чума свиней может пережить экстремальные температуры и кислотность.



