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Хронический стресс на работе: ВОЗ признала болезнью синдром эмоционального выгорания

08.06.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пять важных советов, чтобы его избежать. Всемирная организация здравоохранения официально признала синдром эмоционального выгорания болезнью.



Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это результат хронического стресса на работе. Человек с СЭВ чувствует себя истощенным, у него падает профессиональная эффективность, отмечается цинизм и равнодушие в работе, пишет tut.by

Причины СЭВ

1. Интенсивная работа с людьми. Люди, занятые в социальной сфере и сфере обслуживания, чаще подвержены выгоранию. Они вынуждены регулярно работать с грузом проблем и запросами людей, выслушивать их жалобы и оперативно находить варианты решения. Кроме того, данная категория работников несет большую ответственность за жизнь, комфорт и благополучие людей.
2. Категория «руководителей». Менеджеры высшего звена и топ-менеджеры чаще, чем категория линейного персонала, подвержены эмоциональному выгоранию. Роль управленца — это плотный график, обилие задач и большая ответственность.

3. Личностные особенности работников. Такие качества как низкая самооценка, недостаточный уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, низкая стрессоустойчивость и инициативность, использование неконструктивных способов поведения в конфликте способствуют эмоциональному выгоранию.

4. Неудовлетворенность профессиональным статусом. Человек, недовольный своей должностью, отсутствием карьерного и профессионального роста, чаще подвержен эмоциональному выгоранию. Работу он выполняет через силу, не ассоциирует ее с собой. Работника удерживает лишь материальная сторона — деньги, чтобы удовлетворять свои базовые потребности.

Как избежать СЭВ

Выполняйте рабочие задачи на работе, а не тащите с собой домой. О балансе работы и личной жизни говорилось много раз. Не нужно заполнять работой личное время, выходные дни. Это заслуженные часы, которые нужно посвящать себе и своей семье.

В выходные дни — отдыхайте. Доделывать работу в выходные или отводить на нее всего пару часов в субботу или воскресенье — плохая затея. После интенсивных дней работы нужен отдых. Устройте разгрузку как для тела, так и для мозга. Проводите больше времени на природе, займитесь легкими физическими упражнениями. Устройте информационный и цифровой детокс: отложите в сторону гаджеты, не заставляйте себя поглощать тоны научной и бизнес-литературы. Почитайте что-нибудь легкое, художественное, для души.

Берите отпуск. Раз в году каждому человеку предоставляются каникулы в виде отпуска. Можете ли вы на миг представить, чтобы школьники отказывались отдыхать, а ходили в школу? Отпуск — это период времени «для себя»: для отдыха, восстановления, саморефлексии, новых открытий и впечатлений. Кроме того, это период некоторого обновления, чтобы набраться сил и энергии для будущего рабочего сезона.

Найдите любимое дело или хобби. Смена деятельности, особенно на ту, которая доставляет удовольствие, — лучшее решение. Хобби не только отвлекают от работы и повседневных задач, но и открывают новые возможности, опыт и впечатления. Более того, для многих любимые занятия — это дело, в котором человек самореализуется, находит себя творцом и получает энергию.

Поддерживайте связь с друзьями и родными. Наличие рядом близких людей создает у человека чувство нужности и опоры. Субъективно уже спокойнее, когда человек знает, что есть люди, которые смогут выслушать, оказать помощь и поддержку.


 
 
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Пять важных советов, чтобы его избежать. Всемирная организация здравоохранения официально признала синдром эмоционального выгорания болезнью.
 
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