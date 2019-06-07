В АПК правительство констатировало провал

В частности, по словам премьер-министра Сергея Румаса, который был председателем на этом совещании, только шесть из двадцати реализованных в прошлом году госпрограмм были признаны высокоэффективными. Четыре были отнесены к эффективным, остальные десять – к среднеэффективным. Таким образом, совсем неэффективных госпрограмм у нас не было.





В то же время, если сравнить с итогами предыдущих лет, то в 2017-м высокоэффективных программ в Беларуси было девять, а еще годом ранее – четырнадцать. Означает ли это, что эффективность реализации госпрограмм все время падает? Председатель правительства так не считает. По его мнению, подобная динамика обусловлена изменением самой методики оценки эффективности. Проще говоря, требования к достигнутым результатам становятся все более жесткими, а оценки – справедливыми.





Но и среди высокоэффективных госпрограмм есть свои лидеры: как сообщил присутствующим министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой: в прошлом году особо выделились госпрограммы «Белорусский лес» и «Беларусь гостеприимная». Возможно, во многом благодаря последней в нашу страну в 2018 году удалось привлечь около 5 миллионов туристов.





Главным аутсайдером министр назвал аграрную госпрограмму, в ходе выполнения которой не удалось выполнить сразу 9 из 15 показателей, в т.ч. один из ключевых — экспорт сельскохозяйственной продукции.





Отметим, что на госпрограммы из всех источников финансирования в прошлом году было направлено более половины (57%) внутреннего валового продукта, или 60% всех бюджетных расходов.