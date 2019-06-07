Герои: школьники помогали тушить пожар, пока взрослые стояли у забора

1reg.by Тем временем пламя перекинулось и на на другой сарай, стоящий по-соседству, в котором стояли свиньи. Ребята выпустили на волю и их. И на всякий случай выгнали кур из третьего сарая – курятника, опасаясь, что пламя перекинется и на него. А потом побежали встречать спасателей, которые подъехали на пожар со стороны соседней улицы Янки Купалы. Ребята – Давид и Павел – оперативно выгнали из горящего сарая перепуганных коз на улицу, пишетТем временем пламя перекинулось и на на другой сарай, стоящий по-соседству, в котором стояли свиньи. Ребята выпустили на волю и их. И на всякий случай выгнали кур из третьего сарая – курятника, опасаясь, что пламя перекинется и на него. А потом побежали встречать спасателей, которые подъехали на пожар со стороны соседней улицы Янки Купалы.





Тушить пожар приехали три машины РОЧС. Они протянули рукава брандспойтов прямо по соседским грядкам.





По мнению соседей, этого можно было бы избежать, если бы переулок Комсомолький был бы обозначен как следует, но на домах вначале этого переулка нет табличек с его названием. Поэтому машины спецтехники (скорой помощи, пожарные) часто плутают по закоулкам “запутейства”, пока не попадут по нужному им адресу. Так произошло и в данном случае.





Когда спасатели приступили к тушению, пожар в двух сараях пылал вовсю. Борьба с огнём усложнялась тем, что в первом горящем сарае на чердаке хранилось сено. Сбив пламя в этом сарае, пожарные стали тушить второй, но первый сарай вновь загорелся от тлеющего сена. Поэтому спасателям попеременно приходилось гасить пламя в обоих сараях.





В результате пожара сарай, в который ударила молния, восстановлению вряд ли подлежит – полностью сгорела крыша и огнем основательно повреждены стены. Во второй постройке сильно пострадала крыша.

Огнеборцы, которым помогали соседские мальчишки, похвалили ребят и пригласили их на экскурсию в пожарную часть. По словам одного из спасателей, мальчишки оперативно среагировали на пожар и грамотно приступили к спасательной операции. Если бы не они, животные могли бы погибнуть.









Сумму ущерба, причиненный стихией, предстоит еще уточнить. Но если имущество не было застраховано, то восстановление хозпостроек обойдется хозяевам в “копеечку”.



