Цена билетов на 6-й матч финала Кубка Стэнли занимает 2-е место по дороговизне в спорте США за 10 лет

Источник материала: Tut.by

Стоимость билетов на 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Бостоном», который может стать решающим, стала одной из самых дорогих среди четырех главных лиг Северной Америки в нынешнем десятилетии, сообщает Sports.ru .



Фото: nhl.com

Средняя цена билета на матч составляет 4299 долларов, минимальная — 2019 долларов.

Это 2-е место по дороговизне в североамериканском спорте в нынешнем десятилетии. Дороже средняя цена билета была только на 7-й матч финала Мировой серии MLB в 2016 году — 5300 долларов.

Места с 3-го по 6-е занимают Супербоулы 2018, 2012, 2017 и 2011 годов соответственно, на 7-м и 8-м местах — 6-й матч финала Кубка Стэнли-2017 между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» и 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном», отмечает The Score .



Данные: Ticket IQ.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 9 июня в Сент-Луисе. Команде хозяев, которые в начале января занимали последнее место в турнирной таблице чемпионата НХЛ, до завоевания Кубка Стэнли остался один шаг.

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2, 2:4, 1:2).

Если для выявления обладателя трофея потребуется седьмой матч, то он пройдет 12 июня в Бостоне.