Сколько денег подарить на свадьбу, чтобы не было стыдно? 6 советов

Источник материала: Tut.by

Лето традиционно оказывается сезоном свадеб. Согласно данным опроса NerdWallet, в 2018 году американцы планировали потратить на свадебный подарок для близкого друга в среднем $128, представители поколения миллениалов — $151. Нередко озвучивается идея о том, что гость должен подарить молодоженам сумму, которая покрывает расходы на проведение мероприятия в расчёте на одного человека. Но, во-первых, оценить ее бывает проблематично, а финансовое положение у гостей может быть разным. С другой стороны, свадьба — не организованный сбор средств, где нужно заплатить за стоимость тарелки. Вот какие вопросы эксперты советуют задать себе, определяя сумму подарка.



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1. Каково ваше финансовое положение?

Если у вас проблемы с деньгами, то не тратьте больше, чем можете себе позволить. Помните, что молодоженам (вероятно) важнее ваше присутствие, чем подарок. «Если вы стеснены в финансах, то не прислушивайтесь к советам о сумме подарка. Нет необходимости идти в ногу с социальными нормами», — говорит планировщик мероприятий Саммер МакЛейн из My Simply Perfect Events.

Принимайте во внимание и то, что за короткий период времени вам, возможно, придётся посетить несколько свадеб. Вы же не будете из-за них брать кредит.

Если у вас мало денег, например, вы ещё только учитесь, то есть такие варианты:

подарить совсем небольшую сумму, которая вам по плечу;

скинуться на какой-то подарок с другими гостями;

сделать подарок своими руками;

придумать что-то креативное, например, распечатать фотографии пары из соцсетей и собрать их в альбом.

По словам эксперта по этикету Элэйн Свон, даже простая открытка с сердечными поздравлениями вполне приемлема.

2. Насколько вы близки паре?

Чем ближе вам жених или невеста, тем больше вы захотите потратить на подарок. Это означает, что предстоит преподнести более существенную сумму лучшему другу и немного меньшую — коллеге или дальнему родственнику. «Если вы знаете пару в течение короткого времени, то можете потратить на подарок меньше», — отмечает Джов Мейер из агентства Jove Meyer Events.



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3. Как далеко вы поедете на свадьбу?

Если свадьба проходит далеко от вас, то вам, возможно, придется потратиться на перелёты и проживание в отеле. Некоторые эксперты по этикету говорят, что в таком случае можно сэкономить на подарке, чтобы не выйти за рамки своего бюджета, — но большинство всё же советует не отказываться от подарка совсем.

4. Сколько человек пригласили вместе с вами?

Если вы берете с собой пару или детей (убедившись, конечно, что они тоже приглашены), возможно, придется увеличить бюджет. «Чем больше людей приглашают вместе с вами на торжество, тем больше стоит потратить на подарок», — утверждает Джов Мейер.

5. Дарили ли вы что-то перед свадьбой?

Эксперты рекомендуют использовать правило: 20–20–60, где 20% вы тратите на подарок по случаю помолвки (хотя этот подарок опционален), 20% — подарок на девичник/мальчишник и 60% — на сам подарок к свадьбе.

6. Вы согласились приехать на свадьбу?

Если вы близки с парой, но не можете приехать на свадьбу, то здесь мнения экспертов расходятся: одни говорят, что нужно отправить подарок, другие — что можно этого и не делать. Если у вас мало денег, подойдёт и открытка с поздравлениями.

Если все же собираетесь купить подарок, можете выделить на него меньше, чем потратили бы, если бы отправились на торжество.

Что дарить: наличные или подарок?

Представители разных культур и поколений расходятся во мнениях по этому вопросу. В последнее время подарок в виде денег становится все более распространенным: многие пары живут вместе до брака, поэтому у них уже есть необходимые в совместном хозяйстве вещи. «Свадьбы стоят дорого, и пары всегда оценят наличные», — утверждает Саммер МакЛейн. Если собираетесь дарить деньги, то положите их в подписанный конверт или открытку. Если вы выбираете подарок, заранее узнайте, что нужно паре.