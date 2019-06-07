Продлевать зеленый света на светофоре на пл.Кирова не будут

Источник материала: Пинский Вестник

На телефон редакцион

ной "горячей линии" обратился читатель, который сообщил следующее: "Очень обрадовался, что в своем переживании я не одинок, когда на страницах газеты "Пінскі веснік" увидел публикацию по поводу работы светофора на площади Кирова.



Надеялся, что наконец-то что-то изменится и горожане перестанут чувствовать себя участниками забега на короткие дистанции. Но ожидания не оправдались: позже прочел в газете ответ начальника ГАИ, который, по моему мнению, чистой воды отписка. Мне, человеку, не имеющему авто, особенно досадно, когда не успеваешь на автобус, ведь следующего нужно ждать минут двадцать. С просьбой изменить режим работы светофора в пользу пешеходов я обращался В Пинский участок СМЭП - организацию, которая занимается установкой и обслуживанием средств организации дорожного движения. Там мне ответили, что без разрешения ГАИ они ничего не смогут сделать, дали понять, что все возможно отрегулировать. Получается, что ГАИ просто не хочет заниматься этим?!"

С целью разъяснить ситуацию мы отправили письмо с копиями публикаций и жалобой неравнодушного пинчанина в комиссию по безопасности дорожного движения горисполкома, где на наше обращение следовал ответ:

"Комиссией по безопасности дорожного движения горисполкома рассматривается вопрос об увеличении времени горения зеленого сигнала светофора для пешеходов на улицах Завальная и Горького в г.Пинске.

Режим работы указанного светофорного объекта осуществляется в соответствии с проектной документацией, он наиболее оптимален и безопасен как для транспортных средств, так и для пешеходов. В случае увеличения времени зеленого сигнала светофора для пешеходов увеличивается время ожидания для транспортных средств, что приведет к заторовым ситуациям. В соответствии с этим принято решение в изменении времени горения зеленого сигнала светофора для пешеходов на улицах Завальная и Горького в г.Пинске отказать".

Соб. инф.



