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«Легко перетяну холодильник». Накачанные девушки - о парнях, здоровье и женственности

08.06.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Может ли девушка передвинуть холодильник, поднять мешок с картошкой или толкнуть машину? Легко! И в этом нет никакой магии, а только интенсивные тренировки в зале. Мы пригласили в студию девушек, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом. И узнали у них, как парни реагируют на тренировки с большими весами, вредят ли они здоровью, может ли накачанная девушка быть женственной и не комплексуют ли мужчины, глядя на них (спойлер: еще как!).

 
 
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Пригласили в студию девушек, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом.
 
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