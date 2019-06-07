«Легко перетяну холодильник». Накачанные девушки - о парнях, здоровье и женственности

Источник материала: Tut.by

Может ли девушка передвинуть холодильник, поднять мешок с картошкой или толкнуть машину? Легко! И в этом нет никакой магии, а только интенсивные тренировки в зале. Мы пригласили в студию девушек, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом. И узнали у них, как парни реагируют на тренировки с большими весами, вредят ли они здоровью, может ли накачанная девушка быть женственной и не комплексуют ли мужчины, глядя на них (спойлер: еще как!).