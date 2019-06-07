ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроигры» за рулем

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Евроигры» за рулем

В вопросах транспортного обслуживания предстоящих II Европейских игр Минск рассчитывает на помощь регионов. На время проведения масштабных спортивных соревнований дополнительно будут привлечены порядка тысячи водителей. Вороновские асы уже на следующей неделе отправятся в столицу.

Необычная командировка ожидает трех водителей райисполкома — Юрия Авгутя, Анатолия Маркевича и Юрия Гайжевского, а также их коллег из отдела образования райисполкома — Франца Юшко и Вацлава Цыбулько, сельского хозяйства — Святослава Занозу,  РУП ЖКХ — Станислава Войшниса. Безусловно, все они — настоящие профессионалы в своем деле с огромным опытом и стажем работы. К тому же, мужчины прошли обучение на курсах повышения мастерства водителей в Минске.

— Изучать, исследовать нам пришлось не только маршруты и объекты перевозок. С интересом вспоминали этические нормы поведения, основы профессионального общения с пассажирами, находили выход из нестандартных ситуаций, отрабатывали практические навыки общения на английском языке, — рассказывает о майском «студенчестве» Анатолий Маркевич.

Работать водителям предстоит на новеньких автомобилях «Джили Атлас», предоставленных Министерством транспорта и коммуникаций. Интересно, какими увидят Европейские игры из-за баранки наши земляки? Мы же желаем, как всегда, крепко и уверенно держаться за штурвал и заряжаться положительными эмоциями праздника.

Галина ШЛЕМПО.

На снимке: Анатолий Маркевич и Юрий Гайжевский.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В вопросах транспортного обслуживания предстоящих II Европейских игр Минск рассчитывает на помощь регионов. На время проведения масштабных спортивных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин о проекте интеграции с Беларусью: «Нет, и быть не может»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика