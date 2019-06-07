«Евроигры» за рулем

Источник материала: Вороновская газета





В вопросах транспортного обслуживания предстоящих II Европейских игр Минск рассчитывает на помощь регионов. На время проведения масштабных спортивных соревнований дополнительно будут привлечены порядка тысячи водителей. Вороновские асы уже на следующей неделе отправятся в столицу.

Необычная командировка ожидает трех водителей райисполкома — Юрия Авгутя, Анатолия Маркевича и Юрия Гайжевского, а также их коллег из отдела образования райисполкома — Франца Юшко и Вацлава Цыбулько, сельского хозяйства — Святослава Занозу, РУП ЖКХ — Станислава Войшниса. Безусловно, все они — настоящие профессионалы в своем деле с огромным опытом и стажем работы. К тому же, мужчины прошли обучение на курсах повышения мастерства водителей в Минске.

— Изучать, исследовать нам пришлось не только маршруты и объекты перевозок. С интересом вспоминали этические нормы поведения, основы профессионального общения с пассажирами, находили выход из нестандартных ситуаций, отрабатывали практические навыки общения на английском языке, — рассказывает о майском «студенчестве» Анатолий Маркевич.

Работать водителям предстоит на новеньких автомобилях «Джили Атлас», предоставленных Министерством транспорта и коммуникаций. Интересно, какими увидят Европейские игры из-за баранки наши земляки? Мы же желаем, как всегда, крепко и уверенно держаться за штурвал и заряжаться положительными эмоциями праздника.

Галина ШЛЕМПО.

На снимке: Анатолий Маркевич и Юрий Гайжевский.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.