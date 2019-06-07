Источник материала: Виртуальный Брест

Автомобилисты рассказали, что их бесит в поведении других водителей на дорогах, и поделились лайфхаками – как не распсиховаться (или быстро успокоиться) за рулем.





По мнению водителей, собственное авто гарантирует владельцу не только мобильность, но и постоянный стресс: в соседнем ряду часто можно встретить агрессивного водителя, неблагодарного, торопливого, неумелого, неприлично наглого и не только.

Как вести себя за рулем? Белорусские автомобилисты рассказали Sputnik, что выводит их из себя в поведении других водителей.

Предисловие

Автомобилисты убеждены: несмотря на то что в ПДД планируют внести изменения, лучше на дорогах не станет до тех пор, пока не поменяется мышление водителей. А пока между белорусскими автолюбителями отсутствует взаимная вежливость, мудрые руководствуются так называемым правилом трех "Д" – дай дорогу дураку.

Водители, которые не обозначают маневры

Эти господа злят больше остальных: они не включают поворотник, если намереваются перестроиться, и подрезают без зазрения совести. По мере увеличения стажа любой водитель учится распознавать таких и предугадывать их действия, но ясно ведь, что они создают аварийную обстановку на дороге.

Тормозят на аварийке там, где совсем нельзя

Этим грешит большинство автовладельцев (если речь не о принципиальных блюстителях правил дорожного движения). Но одно дело – шустро высадить кого-то на обочине небольшой дороги со слабым потоком машин, и совсем другое – остановиться на проспекте в час пик и отойти в киоск за сигаретами. Не надо так.





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Вежливость на дороге - признак цивилизованности, увы, это понимают далеко не все

Говорят по телефону

Ни одному автомобилисту не удается полноценно рулить, держа телефон около уха: внимание у такого всегда рассеянно, он отвлекается и запаздывает с принятием решений. Особенно бесит, когда замечаешь такое за водителями дорогих авто. Раскошелился на BMW Х7 больше чем за 70 тысяч долларов? Закажи на "алике" громкую связь!

Едут в левой полосе

Многие игнорируют всем известное правило, которое гласит, что левую полосу можно занимать лишь тогда, когда планируешь повернуть налево (или в том случае, если все остальные полосы забиты). Попытку доехать в пункт "Б" быстрее всех остальных на дороге всегда замечают. Если вы не новичок, знайте: думают о вас плохо.

Не пускают (в частности, выезжая со второстепенной дороги)

Бесит, когда водители отказываются друг друга пропускать. А таких много – хорошо, если в положение войдет хотя бы десятая машина в потоке. Больше бесят только водители, которые выскакивают как умалишенные из дворов и не пропускают машины, едущие на довольно большой скорости основным потоком. Приходится тормозить в пол (а можно и не успеть).





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Матери не всегда следят за своими детьми во время перехода дороги

Блокируют проезд

И не оставляют свой номер телефона за стеклом. Ну как так можно-то?

Пьяные

Здесь и комментировать нечего.

Водители-"учителя"

Некоторые автомобилисты получают наслаждение, поучая новичков. Увидев, что неопытный водитель сделал что-нибудь не так, они догоняют его, дабы помочь освоиться на дороге: не пропускают в полосу, резко тормозят перед ним – в воспитательных, разумеется, целях. "Учителя" забывают, что и сами были новичками: не нагнетайте, им же и так не по себе.

Торопыги

Некоторые белорусские водители ездят так, словно не привыкли к столичной дорожной обстановке: в Минске практически невозможно сэкономить время, перестраиваясь из полосы в полосу через каждые пару сотен метров. Одно удовольствие – наблюдать за водителем, который в попытке выиграть три секунды движется такими вот "шашечками", а потом останавливаются по соседству на светофоре.





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Нередко мотоциклисты носятся между рядами автомобилей, не желая стоять в пробке и напрочь забывая о безопасности

Таксисты и мотоциклисты

Водители такси и мотоциклисты бесят всех на дороге. Первые – потому что, руководствуясь принципом "время – деньги", собирают в кучу все перечисленные "грехи": и подрезают, и скоростной режим вместе с поворотниками игнорируют, и прыгают в спешке из полосы в полосу.

А вторые носятся между рядами автомобилей, не желая стоять в пробке и напрочь забывая о безопасности. Нередко они сбивают боковые зеркала "на лету", а потом получают заслуженное наказание от смелых и злых водителей (случай из личного опыта).

Среди прочих: "мастера" парковки

В Беларуси многие водители категорически не умеют парковаться. Смотришь порой, стоит машина – хорошая, дорогая, с камерой и парктроником, – но сразу на трех парковочных местах. Жаль, Госавтоинспекция на такие вызовы выезжает крайне редко.

На "зебре": наглецы, невнимательные мамаши, велосипедисты

Пешеходы в нашей стране наглые, так что часто переходят на зеленый, вообще не поворачивая головы (а иногда не поднимая глаз от экрана смартфона и не снимая капюшон). Все верно, по ПДД вы правы. Но важнее, пожалуй, исключить вероятность того, что вы окажетесь под колесами зеваки, который тоже пишет кому-то СМС-ку.

Особая категория – матери, которые переходят дорогу с детьми, но не следят за ними. Ребенок может бежать впереди или ехать на самокате, а мамаша – болтать по телефону и глазеть по сторонам, иногда так увлекшись, что коляска с малышом самостоятельно съезжает по скату на переходе почти под колеса (тоже из личного опыта).





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Далеко не все велосипедисты спешиваются, переходя дорогу

Есть еще велосипедисты, которым зачем-то дали разрешение не спешиваться на пешеходном переходе со специальной разметкой. Теперь они носятся по всем "зебрам" без исключения, перепрыгивая бордюры.

Советы бывалых: как быстро успокоиться за рулем

Агрессию, которая порой одолевает любого автовладельца, встретившего водителя одной из упомянутых категорий, лучше давить в зародыше. Если не удалось, постарайтесь не пуститься в погоню: подышите глубоко, медленно сосчитайте до десяти, вспомните что-нибудь позитивное.

Противоположный способ, который тоже хвалят опытные водители, – покричать. Именно потому все автомобилисты и любят обложить обидчика сквозь закрытые окна, что это помогает немного остыть – выплеснуть гнев.

Для успокоения вспомните, что в вашем авто есть видеорегистратор, который фиксирует всю дорожную несправедливость: при большом желании негодяя можно наказать по всей строгости закона или хотя бы запись в соцсети выложить.

По словам опытных водителей, агрессия несколько стихает, если поменять минус на плюс. Пропустите машину, которая уже 10 минут не может выехать из двора, или подвезите кого-то – сделайте что-нибудь хорошее.