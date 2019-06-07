«Нет факторов, которые поспособствовали бы росту зарплаты». Как вырваться из нищеты бедным белорусам

Источник материала: Виртуальный Брест

Малообеспеченных людей в Беларуси становится меньше. Но их доходы растут далеко не так быстро, как у богатых. Если в первом квартале прошлого года треть белорусов имела в распоряжении меньше 350 рублей в месяц, то в первом квартале этого − четвертая часть. Но одновременно увеличивается разрыв в доходах населения: за первые три месяца этого года между богатыми и малообеспеченными он составил 7,4 раза. Хотя за тот же период прошлого года − 6,8 раза.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Разрыв в доходах и дальше будет расти

Одна из составляющих этой тенденции — рост доходов наиболее состоятельных слоев населения. В то время как у нижних слоев финансовая ситуация остается примерно на том же уровне, а может быть, и ухудшается за счет регулярного роста тарифов, объясняет научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

В ближайшее время занятые в частном секторе и в быстро развивающихся сферах будут чувствовать себя комфортно, потому что их доходы продолжат расти. Но экономическая ситуация для небогатых белорусов становится более сложной, несмотря на государственную поддержку менее защищенных слоев населения. Тем более что бюджетных средств больше не становится, значит, эта помощь постепенно урезается.

Меньше всего позитивные изменения в располагаемых доходах ощущают жители проблемных регионов, сельской местности, а также в целом работники бюджетных организаций, торговли и бытового обслуживания, сельского хозяйства.

− Госсектор продолжает оставаться своеобразной головной болью, и пока эти предприятия не начнут функционировать более или менее эффективно, существенной положительной динамики не будет, − считает эксперт BEROC.

Власти будут стараться сгладить ситуацию

Снижение количества людей, которые живут меньше чем на 350 рублей в месяц, подтверждает рост зарплат во всех регионах, отмечает заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики НАН Беларуси Наталья Щербина.

По ее словам, региональная политика стоит в приоритете и правительство уделяет ей большое внимание.

− У государства есть административный ресурс, при помощи которого оно пытается решить проблему разрыва доходов в разных регионах. Это и рабочие группы по регионам, и разного рода аналитическая работа. Все это помогает выявить проблемные места, но найти финансирование для их решения административный ресурс вряд ли поможет, − говорит Наталья Щербина.

Проблема низких доходов ощущается и на национальном уровне — в отраслях, где работники традиционно получают зарплаты ниже средней по стране.

− Даже в лучшие годы возможности и ресурсы для того, чтобы «вытянуть» зарплаты бюджетников или работников таких отраслей, как сельское хозяйство, были очень ограничены. А сейчас в большинстве районов нет тех факторов, которые поспособствовали бы росту средней зарплаты, − говорит эксперт.

В большинстве районов возможностей для развития частного сектора намного меньше, чем в крупных городах, областных центрах и столице. Соответственно, ожидать прироста доходов за счет активизации частной инициативы было бы слишком оптимистично. А отрасли банковских и финансовых услуг, сектор IT, которые стоят в топе по доходам, в регионах практически не развиты, а значит, и не могут внести вклад в рост зарплат.

Возможности для роста доходов там ограничены, считает Наталья Щербина.

Сколько и в каком объеме государство сможет продолжать поддержку малообеспеченных белорусов зависит от того, как эффективно будет развиваться экономика, а также как решится вопрос последствий российского налогового маневра. Но даже при пессимистичном исходе государство не перестанет в одночасье оказывать населению социальную поддержку, отмечает Мария Акулова.