В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Источник материала: Виртуальный Брест

Киевский клуб международного неформального объединения HOG, в который входят владельцы «Харлей-Дэвидсон», при поддержке консульства Украины и Брестского горисполкома проводят акцию в честь 1000-летия Бреста.





Целью мероприятия заявлено укрепление украинско-белорусских связей.





Около 20 мотоциклистов сегодня, 8 июня 2019 года прибыли к бюсту Тараса Шевченко на бульваре в Бресте и возложили цветы.





Некоторые из гостей были в вышиванках, что смотрелось очень гармонично. Звучала украинская речь, мотоциклистам рассказали о том, как в Бресте сохраняется память о Тарасе Шевченко.