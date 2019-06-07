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В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко
08.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Киевский клуб международного неформального объединения HOG, в который входят владельцы «Харлей-Дэвидсон», при поддержке консульства Украины и Брестского горисполкома проводят акцию в честь 1000-летия Бреста.
Целью мероприятия заявлено укрепление украинско-белорусских связей.
Около 20 мотоциклистов сегодня, 8 июня 2019 года прибыли к бюсту Тараса Шевченко на бульваре в Бресте и возложили цветы.
Некоторые из гостей были в вышиванках, что смотрелось очень гармонично. Звучала украинская речь, мотоциклистам рассказали о том, как в Бресте сохраняется память о Тарасе Шевченко.
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Киевский клуб международного неформального объединения HOG, в который входят владельцы «Харлей-Дэвидсон», при поддержке консульства Украины и Брестского...
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