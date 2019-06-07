ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко

08.06.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Киевский клуб международного неформального объединения HOG, в который входят владельцы «Харлей-Дэвидсон», при поддержке консульства Украины и Брестского горисполкома проводят акцию в честь 1000-летия Бреста.

В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Целью мероприятия заявлено укрепление украинско-белорусских связей.

В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Около 20 мотоциклистов сегодня, 8 июня 2019 года прибыли к бюсту Тараса Шевченко на бульваре в Бресте и возложили цветы.

В Брест приехали байкеры из Украины - и возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Некоторые из гостей были в вышиванках, что смотрелось очень гармонично. Звучала украинская речь, мотоциклистам рассказали о том, как в Бресте сохраняется память о Тарасе Шевченко.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Киевский клуб международного неформального объединения HOG, в который входят владельцы «Харлей-Дэвидсон», при поддержке консульства Украины и Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Галоўны герой – Тарас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика