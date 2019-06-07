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Как соорудить забор из евроштакетника на даче

08.06.2019 12:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Металлоштакетник – идеальный материал для забора на даче. Планки из металла, оцинкованные и покрытые цветным полимером, бывают разной формы, разного цвета, что придает ограждению оригинальный и престижный вид.

Чем хорош евроштакетник

  • Долго служит. Забор может стоять минимум 30 лет и не потеряет своего эстетичного вида.
  • Не боится коррозии. От нее спасает полимерное покрытие.
  • Не требует особого ухода. Ему не нужна ежегодная окраска и постоянный ремонт.
  • Прост в проведении монтажа. Ограждение можно установить за несколько дней.
  • Эстетичный вид. Оригинальная форма забора превратит дачный участок в сказочный уголок.
  • Доступная цена. Купить евроштакетник для забора можно недорого.

Расчеты и установка забора

Для самостоятельной установки забора из штакетника следует купить сам штакетник, он бывает от 1,5 до 2 метров высотой. Если на даче большой участок и сад с высокими яблонями, подойдет высокое ограждение.

Необходима также профильная труба (обычно 60х60 мм) для несущих опорных столбов. Понадобятся поперечные лаги – это тоже профтруба, но уже потоньше – 40х20 мм, и крепежные саморезы.

Сколько чего

Длина ограждения = от длины участка отнимается длина калитки и ворот (общий показатель).

Количество планок = длина ограждения делится на сумму ширины одной планки и ширины зазора между ними.

Количество столбов = длина ограждения (минус длина ворот и калитки) делится на 2,5 (это расстояние между столбами).

Принцип установки

Столбы устанавливаются в скважины глубиной 1,1-1,5 м, на дно которых для укрепления кладут камни. Столбы хорошенько утрамбовываются гравием и почвой, при рыхлой почве – бетонируются. Затем прикрепляются поперечные лаги и устанавливается штакетник.

Остается выбрать высоту, толщину, форму и цвет. Штакетник может быть с выпуклыми или вогнутыми по форме планками, можно сделать «выше-ниже» через одну, или подобрать планки так, чтобы забор выглядел волнистым. Это уже – дело фантазии каждого владельца участка. В любом случае будет очень красиво.

Выбрать штакетник в Минске можно в интернет-магазине: https://irontrade.by/metalloshtaket-sobstvennoe-proizv/omega

 
Теги: Минск
 
 
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Металлоштакетник – идеальный материал для забора на даче. Планки из металла, оцинкованные и покрытые цветным полимером, бывают разной формы, разного цвета, что...
 
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