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Как соорудить забор из евроштакетника на даче
Источник материала: БДГ
Металлоштакетник – идеальный материал для забора на даче. Планки из металла, оцинкованные и покрытые цветным полимером, бывают разной формы, разного цвета, что придает ограждению оригинальный и престижный вид.
Чем хорош евроштакетник
Расчеты и установка забора
Для самостоятельной установки забора из штакетника следует купить сам штакетник, он бывает от 1,5 до 2 метров высотой. Если на даче большой участок и сад с высокими яблонями, подойдет высокое ограждение.
Необходима также профильная труба (обычно 60х60 мм) для несущих опорных столбов. Понадобятся поперечные лаги – это тоже профтруба, но уже потоньше – 40х20 мм, и крепежные саморезы.
Сколько чего
Длина ограждения = от длины участка отнимается длина калитки и ворот (общий показатель).
Количество планок = длина ограждения делится на сумму ширины одной планки и ширины зазора между ними.
Количество столбов = длина ограждения (минус длина ворот и калитки) делится на 2,5 (это расстояние между столбами).
Принцип установки
Столбы устанавливаются в скважины глубиной 1,1-1,5 м, на дно которых для укрепления кладут камни. Столбы хорошенько утрамбовываются гравием и почвой, при рыхлой почве – бетонируются. Затем прикрепляются поперечные лаги и устанавливается штакетник.
Остается выбрать высоту, толщину, форму и цвет. Штакетник может быть с выпуклыми или вогнутыми по форме планками, можно сделать «выше-ниже» через одну, или подобрать планки так, чтобы забор выглядел волнистым. Это уже – дело фантазии каждого владельца участка. В любом случае будет очень красиво.
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Металлоштакетник – идеальный материал для забора на даче. Планки из металла, оцинкованные и покрытые цветным полимером, бывают разной формы, разного цвета, что...
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