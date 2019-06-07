Основные мероприятия по интеграции РФ и Беларуси предполагается реализовать до 2022-2023 года - Крутой

Источник материала: Интерфакс

Основные мероприятия обновленной программы углубления интеграции между РФ и Беларусью предполагается реализовать в ближайшие 2-4 года, в период до 2022-2023 годов, сказал журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой по итогам встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным, прошедшей на площадке ПМЭФ в субботу.

Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской - Крутой.

"(Президентам и премьер-министрам двух стран будет представлена - ИФ) обновленная программа углубления интеграции между Беларусью и Россией. Там разные мероприятия с разными сроками. В основном это горизонт до 2022-2023 года, то есть буквально горизонт 2-3, максимум 4 лет. В основном мероприятия должны быть выполнены (за этот период времени - ИФ)", - прокомментировал он вопрос о переговорах и сроках реализации планов.

Отвечая на вопрос, по каким трекам есть основные сложности в переговорах, а по каким достигнуто согласие, Крутой сказал: "Вопросы социального блока, вопросы промышленности, вопросы финансового рынка - они сходятся где-то очень близко, сейчас уточняются формулировки, но глобальных каких-то изменений уже в финальной версии мероприятий не будет". "Вопросы энергетики, вопросы банковского сектора - они, конечно, более сложные. Они сейчас обсуждаются в более сложном режиме, скажем так", - отметил он.

Комментируя вопрос, обсуждается ли вопрос компенсации со стороны РФ Беларуси за налоговый маневр в нефтяном секторе, Крутой отметил, что "он есть в энергетическом пакете, конечно, - но он проходит именно в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии". "Три сегмента энергетического рынка - и только в комплексе будет рассматриваться вопрос, в том числе, и компенсации за налоговый маневр. Беларуси эта тема, вы сами понимаете, очень интересна, является одной из приоритетных, российские коллеги нас слышат, и я думаю, что в рамках общей программы мы найдем решение", - сказал Крутой.

Крутой подчеркнул, что "мероприятия должны способствовать экономической, в первую очередь, интеграции". "Вы видите, что лидеры, вчерашнее заявление Владимира Владимировича (Путина - ИФ), сознательно этот политический компонент, который очень беспокоит всегда широкую общественность, они его отодвинули в сторону (о возможном объединении двух стран - ИФ) - и говорят, что это будут самостоятельные страны. Это экономическое, финансовое сближение, взаимодействие, унификация - они будут очень тесными", - пояснил Крутой суть углубления интеграции.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что оснований для государственного объединения России и Беларуси нет, таких планов не существует.

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, отвечая на вопрос о возможности объединения двух стран.

При этом он напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Беларуси, и выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы. Путин отметил, что в этом направлении многое сделано, в том числе и в социальной сфере.

"Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Беларуси - ИФ), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески", - сказал президент РФ.

Премьер-министры двух стран в конце мая поручили Орешкину и Крутому до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Следующая встреча премьеров, где будет обсуждаться этот план, пройдет в 20-х числах июня в Беларуси.