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РФ и Беларусь обсуждают вопрос единой валюты в рамках углубления интеграции, решение будет приниматься президентами – Орешкин

08.06.2019 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства, но это компетенция переговоров ЦБ и решения на уровне президентов двух стран, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым, прошедшей на площадке ПМЭФ в субботу.

Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской - Крутой.

"У нас есть поручения президентов и премьер-министров. Мы ведем очень плотную работу по Союзному договору. Как сказал вчера президент России на пленарной сессии - ничего кроме работы над Союзным договором, который был заключен в 1999 году", - отметил Орешкин.

"У нас есть дорожная карта по тому, как мы движемся, что мы выполняем. Сегодня состоялась очередная встреча с Дмитрием Николаевичем (Крутым - ИФ) в рамках нашей рабочей группы, которая получила популярное название Орешкин-Крутой. Мы проходим по всем направлениям, смотрим, как можно изменить те планы, которые у нас есть, что мы упускаем, на что обратить больше внимания. Задача, которая перед нами сейчас поставлена - пройтись по всем направлениям, выверить те развилки, которые есть. Запланирована встреча премьер-министров на 20-е числа июня в Беларуси, к этому моменту будем готовить предложения", - сообщил министр.

"У нас на уровне министров следующая встреча запланирована на 15 июня в Москве, соберемся в более расширенном составе. По тем ключевым ведомствам, где есть определенные развилки, будем их проходить, чтобы подготовить карту по дальнейшему продвижению, оставить какие-то вопросы, которые нужно будто вынести на уровень премьеров и президентов наших стран", - пояснил он ход работы рабочей группы.

Комментируя вопрос, обсуждается ли тема с единой валютой и какова позиция двух стран в этом вопросе, Орешкин отметил, что "если вы откроете Союзный договор 1999 года, который подписан, ратифицирован, действует, там записаны все ключевые направления".

"Сейчас как раз мы сели вместе с нашими белорусскими коллегами - по всем направлениями прошлись и смотрим, как те положения, которые записаны в Союзном договоре, можно будет выполнять, что для этого нужно делать, в какие сроки какие решения принимать. Работа над этим ведется, и она включает в себя все вопросы. Вы говорили про единую валюту - да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту Союзного договора. Еще раз отмечу - за пределы Союзного договора мы не выходим", - сказал Орешкин.

"О позициях (стран по единой валюте - ИФ) говорить еще рано. Тут наша задача - собрать развилки, которые есть. Вопрос единых валют - это вопрос Центральных банков. ЦБ и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", - добавил министр.

Министр экономики Беларуси в свою очередь отметил, что на сегодняшний день ключевые вопросы на переговорах - "это финансовый блок, это таможенный блок, это реальный сектор, который включает в себя промышленность, сельское хозяйство, транспорт".

"В самом Союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства - по всем направлениям - уже финалом становится единая валюта, поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", - отметил Крутой.

"Премьеры и президенты дали очень четкую установку - не выходить за рамки базового Союзного договора и той программы, которая была подписана в его развитие в 1999 года. Поэтому часть блоков, где ведомства работают абсолютно по другим трекам, мы даже не включали в новую программу интеграции, сосредоточившись в первую очередь на экономических вопросах", - добавил он. Крутой подчеркнул, что "это комплексная история". "Нельзя вырывать один пункт, который кажется с налетом сенсационности. Это будет пакетная история и пакетное соглашение", - пояснил он.

Комментируя вопрос, обсуждается ли тема с возможной компенсацией Беларуси за налоговый маневр в нефтяном секторе РФ, Орешкин отметил, что "когда мы говорим о сближении промышленной политики, понятно, что здесь речь идет и об энергетике, о тех субсидиях, которые есть в российском бюджете". "Все эти вопросы, конечно, обсуждаются, но еще раз - они не обсуждаются как решение точечной задачи, а как общие вопросы сближения промышленной политики, вообще того, как энергетический сектор работает, какие есть сейчас различия между Россией и Беларусью и как можно эти различия преодолеть", - пояснил министр.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства, но это компетенция...
 
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