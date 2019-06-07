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Взрыв произошел в одном из зданий «Мостовдрева», пострадавших нет

08.06.2019 11:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Взрыв газовоздушной смеси произошел 7 июня в одном из зданий ОАО «Мостовдрев», пострадавших нет, сообщает МЧС Беларуси.

«7 июня в 23:38 в службу 101 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла на территории ОАО «Мостовдрев»», - проинформировали в министерстве.

Взрыв произошел в одном из зданий «Мостовдрева», пострадавших нет
Взрыв произошел в одном из зданий «Мостовдрева», пострадавших нет

«В результате разрушено здание. Пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается», - отметили в МЧС.

 
 
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Взрыв газовоздушной смеси произошел 7 июня в одном из зданий ОАО «Мостовдрев», пострадавших нет, сообщает МЧС Беларуси. «7 июня в 23:38 в службу 101 поступило сообщение...
 
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