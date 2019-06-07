Отборочный матч ЧЕ-2020: Сборная Беларуси в Борисове сыграет с командой Германии

Источник материала: Интерфакс

Сборная Беларуси в субботу в рамках отборочных матчей Чемпионата Европы по футболу сыграет с командой Германии. Встреча состоится на «Борисов-Арене» в 21:45. Судьи - бригада сербских арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

На сегодняшний день турнирное положение в группе «С» выглядит следующим образом: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Голландия - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).