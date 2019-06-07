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Отборочный матч ЧЕ-2020: Сборная Беларуси в Борисове сыграет с командой Германии

08.06.2019 10:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сборная Беларуси в субботу в рамках отборочных матчей Чемпионата Европы по футболу сыграет с командой Германии. Встреча  состоится на «Борисов-Арене» в 21:45. Судьи - бригада сербских арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

На сегодняшний день турнирное положение в группе «С» выглядит следующим образом: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Голландия - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).

 
 
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Сборная Беларуси в субботу в рамках отборочных матчей Чемпионата Европы по футболу сыграет с командой Германии. Встреча  состоится на «Борисов-Арене» в 21:45. Судьи -...
 
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