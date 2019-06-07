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Иудеи отметят праздник дарования Торы

08.06.2019 10:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В субботу вечером иудеи начнут отмечать Шавуот (праздник дарования Торы).

Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха. Считается, что в этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал людям десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях, а также остальные законы Торы.

В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".

В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.

 

 
 
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В субботу вечером иудеи начнут отмечать Шавуот (праздник дарования Торы). Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха....
 
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