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На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».
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Пожар в результате случившегося не начался, никто не пострадал. Выясняется причина взрыва.
Весной 2019 года в Солигорском районе взорвалась котельная.
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Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев». По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном...
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