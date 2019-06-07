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На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание

08.06.2019 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла взорвалась газовоздушная смесь. Строение было разрушено.  

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание
Фото: Гродненское ОУМЧС  

Пожар в результате случившегося не начался, никто не пострадал. Выясняется причина взрыва.  

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание
Фото: Гродненское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Солигорском районе взорвалась котельная. 

В момент происшествия кочегар заготавливал на улице дрова – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».   По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном...
 
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