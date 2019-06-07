Парень из Гомеля отправил жалобу на президента за нарушение ПДД

Источник материала: KYKY

Парень из Гомеля пожаловался на Александра Лукашенко в ГАИ. Беларус уличил президента в нарушении ПДД и попросил разобраться, сообщают «Сильные новости».

С чего началось

Несколько дней назад в группе «Народные новости Витебска» социальной сети «ВКонтакте» появился снимок, сделанный в городском поселке Болбасово (Витебская область). На нем видно, как Лукашенко вместе со своим сыном и другими людьми катят велосипеды по проезжей части, «игнорируя» два тротуара. Позже по СМИ разлетелось соответствующее видео. О целях поездки президента никто не знал до тех пор, пока свет не пролил TUT.by: он написал , что Лукашенко и компания приехали в Болбасово за... кефиром и мороженым. Которые им «пришлись по вкусу».

Что дальше

Гомельчанин Павел настроен решительно. Со слов парня, движение транспортных средств не перекрывалось, мероприятие заранее не планировали. К тому же, на его глазах ГАИ несколько раз штрафовало пешеходов за подобные нарушения. Поэтому он обратился в ГАИ и написал жалобу: там обещали провести проверку и разобраться. А недавно доложили, что начали административный процесс и вскоре дадут правовую оценку действию людей, которых сфотографировали.