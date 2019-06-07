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Парень из Гомеля отправил жалобу на президента за нарушение ПДД
Источник материала: KYKY>
Парень из Гомеля пожаловался на Александра Лукашенко в ГАИ. Беларус уличил президента в нарушении ПДД и попросил разобраться,
С чего началось
Несколько дней назад в группе «Народные новости Витебска» социальной сети «ВКонтакте»
Что дальше
Гомельчанин Павел настроен решительно. Со слов парня, движение транспортных средств не перекрывалось, мероприятие заранее не планировали. К тому же, на его глазах ГАИ несколько раз штрафовало пешеходов за подобные нарушения. Поэтому он обратился в ГАИ и написал жалобу: там обещали провести проверку и разобраться. А недавно доложили, что начали административный процесс и вскоре дадут правовую оценку действию людей, которых сфотографировали.
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Парень из Гомеля пожаловался на Александра Лукашенко в ГАИ. Беларус уличил президента в нарушении ПДД и попросил разобраться, сообщают «Сильные новости». С чего...
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