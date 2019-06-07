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Парень из Гомеля отправил жалобу на президента за нарушение ПДД

08.06.2019 12:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Парень из Гомеля пожаловался на Александра Лукашенко в ГАИ. Беларус уличил президента в нарушении ПДД и попросил разобраться, сообщают «Сильные новости».

С чего началось

Несколько дней назад в группе «Народные новости Витебска» социальной сети «ВКонтакте» появился снимок, сделанный в городском поселке Болбасово (Витебская область). На нем видно, как Лукашенко вместе со своим сыном и другими людьми катят велосипеды по проезжей части, «игнорируя» два тротуара. Позже по СМИ разлетелось соответствующее видео. О целях поездки президента никто не знал до тех пор, пока свет не пролил TUT.by: он написал, что Лукашенко и компания приехали в Болбасово за... кефиром и мороженым. Которые им «пришлись по вкусу».

Что дальше

Гомельчанин Павел настроен решительно. Со слов парня, движение транспортных средств не перекрывалось, мероприятие заранее не планировали. К тому же, на его глазах ГАИ несколько раз штрафовало пешеходов за подобные нарушения. Поэтому он обратился в ГАИ и написал жалобу: там обещали провести проверку и разобраться. А недавно доложили, что начали административный процесс и вскоре дадут правовую оценку действию людей, которых сфотографировали.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Парень из Гомеля пожаловался на Александра Лукашенко в ГАИ. Беларус уличил президента в нарушении ПДД и попросил разобраться, сообщают «Сильные новости». С чего...
 
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