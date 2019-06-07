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Как встречали Сергея Гуренко: "Ребята улыбаются, все хорошо"
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" опубликовало на своем
Новый-старый рулевой приступил к обязанностям, проведя в четверг, 6 июня, первую тренировку.
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Минское "Динамо" опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный возвращению в клуб на пост главного тренера Сергея Гуренко, который сменил...
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