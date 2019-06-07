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Как встречали Сергея Гуренко: "Ребята улыбаются, все хорошо"

08.06.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный возвращению в клуб на пост главного тренера Сергея Гуренко, который сменил отправленного в отставку Романа Пилипчука.


 Новый-старый рулевой приступил к обязанностям, проведя в четверг, 6 июня, первую тренировку. 


 
 
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Минское "Динамо" опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный возвращению в клуб на пост главного тренера Сергея Гуренко, который сменил...
 
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