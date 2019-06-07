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Трамп «объединил» Луну и Марс

08.06.2019 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте назвал Луну частью Марса.


Американский лидер призвал НАСА перестать говорить о полетах на Луну и сосредоточиться на более масштабных программах - таких, как полет на Марс. Трамп уточнил, что Луна является его частью.

«Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!» - написал Трамп.

Пользователи соцсети высмеяли высказывание президента. «7 июня 2019 года. День, когда Луна стала частью Марса», - написал один из комментаторов. «Мы выбрали в президенты парня, который знает астрономию хуже моего четырехлетнего сына», - отметил другой.


В 2018 году США отправили на Марс межпланетный космический аппарат InSight. Целью миссии было изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни. Соединенные Штаты также собирались отправить туда астронавтов к 2030 году, однако у НАСА пока нет подробного плана миссии, пишет ru.oxu.az

 
 
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте назвал Луну частью Марса.
 
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