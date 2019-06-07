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Фотофакт. Председатель сената Польши посетил Куропаты
Источник материала: Партизан
Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место массовых расстрелов.
Напомним, Станислав Карчевский принимал участие в XXII Беларусско-Польского экономического форума «Добрососедство – 2019», который прошел в Минске.
Утром перед открытием форума председатель Сената Польши Станислав Карчевский побывал в Куропатах и возложил цветы в месте, где были захоронены жертвы сталинского террора. Белорусские официальные лица польского гостя в Куропатах не сопровождали. Они вообще в Куропаты не ездят.
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Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место массовых расстрелов.
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