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Фотофакт. Председатель сената Польши посетил Куропаты

08.06.2019 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место массовых расстрелов.



Напомним, Станислав Карчевский принимал участие в XXII Беларусско-Польского экономического форума «Добрососедство – 2019», который прошел в Минске

Утром перед открытием форума председатель Сената Польши Станислав Карчевский побывал в Куропатах и возложил цветы в месте, где были захоронены жертвы сталинского террора. Белорусские официальные лица польского гостя в Куропатах не сопровождали. Они вообще в Куропаты не ездят.  

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель сената Польши Станислав Карчевский посетил урочище Куропаты, где находится место массовых расстрелов.
 
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