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В Витебске милиционер спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста в реку

08.06.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционер спас мужчину от рокового прыжка с моста.

Инцидент произошел на мосту Блохина в Витебске. Лейтенант милиции Денис Лабейко ехал в служебном автомобиле и остановился на перекрестке недалеко от моста. К нему подбежал очевидец и рассказал, что на мосту мужчина пытается свести счеты с жизнью. Милиционер подошел к нему сзади, обхватил и снял с перил на тротуар. Мужчина, пытавшийся прыгнуть с моста на мелководье, был в состоянии отрешенности и немного выпившим. Его сначала доставили в отделение милиции, а после его передали медикам, пишет minsknews.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиционер спас мужчину от рокового прыжка с моста.
 
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