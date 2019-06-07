В Витебске милиционер спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста в реку

Инцидент произошел на мосту Блохина в Витебске. Лейтенант милиции Денис Лабейко ехал в служебном автомобиле и остановился на перекрестке недалеко от моста. К нему подбежал очевидец и рассказал, что на мосту мужчина пытается свести счеты с жизнью. Милиционер подошел к нему сзади, обхватил и снял с перил на тротуар. Мужчина, пытавшийся прыгнуть с моста на мелководье, был в состоянии отрешенности и немного выпившим. Его сначала доставили в отделение милиции, а после его передали медикам, пишет minsknews.by