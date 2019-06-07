ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Земле приближается крупный астероид

08.06.2019 12:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Астероид пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Фото: ukrainian.voanews.com

Сближение астероида 2006 QV89 с Землей ожидается 9 сентября. Он является четвертым в списке самых опасных космических объектов.
Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов. Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли.Об этом сообщает Голос Америки.

Между тем, вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет 1:7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства.

Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года. Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в Енисеевской губернии в России падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов.

Ранее ученым удалось заснять пролетевший 1 июня мимо Земли двойной астероид 1999 KW4. 

Также сообщалось, что американские ученые обнаружили в космосе "самый быстрый" астероид.


 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астероид пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан глава Могилевского облпотребсоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика