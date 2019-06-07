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Традиционный летний бал у Элизы Ожешко прошел в Гродно

08.06.2019 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бальные платья, полонез и кадриль. Гродненцы провели бал в стиле XIX века.

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 7 июня, в Гродно можно было окунуться в атмосферу XIX века, где организовали «Бал у Элизы Ожешко». Мероприятие проходило уже в третий раз, традиционно – около домика писательницы. В стилизованных костюмах молодежь кружилась под музыку полонеза, кадрили и вальса, который был любимым танцем Ожешко. Девушки завораживали прохожих пышными, яркими платьями. А в «салоне» (доме-музее Элизы Ожешко), как и 200 лет назад, проходили литературные чтения, пишет Белсат.

 Фото — Василий Молчанов



 
Теги: Гродно
 
 
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Бальные платья, полонез и кадриль. Гродненцы провели бал в стиле XIX века.
 
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