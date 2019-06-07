Традиционный летний бал у Элизы Ожешко прошел в Гродно

7 июня, в Гродно можно было окунуться в атмосферу XIX века, где организовали «Бал у Элизы Ожешко». Мероприятие проходило уже в третий раз, традиционно – около домика писательницы. В стилизованных костюмах молодежь кружилась под музыку полонеза, кадрили и вальса, который был любимым танцем Ожешко. Девушки завораживали прохожих пышными, яркими платьями. А в «салоне» (доме-музее Элизы Ожешко), как и 200 лет назад, проходили литературные чтения,Белсат.