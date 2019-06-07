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NEXTA опубликовал секретный документ о брестском аккумуляторном заводе

08.06.2019 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте разгорается даже не скандал, а скандалище.

NEXTA опубликовал секретный документ о брестском аккумуляторном заводе


Об этом в своем Telegram-канале NEXTA пишет известный блогер Степан Светлов.

«В Бресте разгорается даже не скандал, а скандалище: как следует из документа для служебного пользования, просочившегося из местного облисполкома, именно здешний областной Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды выдал мечтающим ради сверхприбылей отравить свинцом все живое вокруг жадным коммерсам из ООО "АйПауэр" разрешение на выбросы ядов в атмосферу.

Правда, замерив эти выбросы, специалисты комитета так офигели от параметров, что уже собираются все разрешения приостановить. Если, конечно, губернатор Лис разрешит - ведь коммерсами давно за все заплачено, коттеджи построены, и вообще может неудобно выйти.

Тем временем из тепличного комбината "Берестье", находящегося в 5,5 км от аккумуляторного завода, источник сегодня, 7 июня сообщил, что в их овощной продукции, по данным токсикологических анализов, содержание свинца после начала работ на ООО "АйПауэр" повысилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом! И лишь чуть-чуть не дотянуло до ПДК, с которой кушать это станет вообще нельзя», - пишет блогер NEXTA.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте разгорается даже не скандал, а скандалище.
 
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