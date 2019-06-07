Маковое «дело 17-ти» стартует в Минске

На скамье обвиняемых – 17 человек, большинству из которых инкриминировано участие в преступной организации. Процесс будет проходить в выездном судебном заседании в здании суда Московского района.

























По данным следствия, с января 2015 года по май 2018 года на территории Беларуси действовала преступная организация (ПО), осуществлявшая незаконную поставку в страну и сбыт смеси семян мака и маковой соломы.

ПО состояла из нескольких групп, в которых каждый участник выполнял свою роль. Общее руководство, распределение обязанностей внутри основной организации, ценообразование и контроль над доходами осуществлялись 48-летним мужчиной. Остальные участники вовлекали в преступную деятельность новых лиц, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали четкую иерархию внутри них, обучали приемам конспирации и контролировали работу.













Семена мака различными объемами доставлялись из Украины и России на законспирированные склады в Беларуси. Партии сырья перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а спустя некоторое время с целью усиления безопасности члены преступной организации стали перемещать свой товар лесными тропами. Смесь семян мака и сломы расфасовывалась членами групп сбытчиков на разовые дозы, одновременно подыскивались покупатели из числа наркозависимых лиц.













В период с июля 2017 года по июнь 2018 года по подозрению в совершении преступления был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Всего установлено 54 эпизода незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой свыше 14 тонн. По заключению экспертов, в этом объеме содержалось не менее 13 кг маковой соломы, которая относится к категории опасного наркотического средства.









Окончательное обвинение было предъявлено 17-ти фигурантам. Из них 13-ть обвиняются в совершении преступления по ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней). Также в обвинении присутствуют: ч. 4 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, совершенный организованной группой, от 10 до 20 лет лишения свободы), ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере), ст. 328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, совершенное организованной группой) и ст. 371 (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь).





В ходе следствия было допрошено более 200 свидетелей и проведены десятки химических и криминалистических экспертиз. Все обвиняемые находятся под стражей. На их имущество на общую сумму более 159 тысяч рублей наложен арест.









Фото: оперативная съемка СК











