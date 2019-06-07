Сколько микропластика ежедневно съедают белорусы

zautra.by Каждый житель развитой страны ежегодно проглатывает и вдыхает от 75 до 120 тысяч микрочастиц пластика, выяснили эксперты из университета Виктории (Канада), пишет

Люди, которые пьют рекомендуемое количество воды в основном из пластиковых бутылок, могут потреблять дополнительно 90 тысяч частиц микропластика в год, говорится в исследовании.





Что такое микропластик?





Микропластик – частицы синтетических полимеров в твердой форме не больше пяти миллиметров в диаметре. Он не разлагается и не растворяется в воде.





Экологи разделяют первичный микропластик – тот, который производители намеренно добавляют в товары для придания им нужных производителю свойств. Он бывает в красках, косметике, одежде, автомобильных шинах и в других популярных товарах.





Вторичный микропластик образуется в результате распада выброшенного пластикового мусора.









Как микрочастицы пластика попадают в организм человека?





Первый тип микропластика может попадать в организм человека напрямую из косметических средств – случайно проглоченной капли скраба или геля, помады. А также из поврежденной из-за механического воздействия посуды.





Второй тип случается вдыхать, например, рядом с дорогой, на которой стираются шины, из-за чего частицы попадают в воздух. Но чаще всего он попадает в организм с пищей и питьевой водой.





− К примеру, некоторые канализационные трубы изготовлены из пластика. Под действием воды мелкие частицы в них отделяются и попадают вместе с ней к нам в организм. Он может попадать в напитки из пластиковой бутылки, которую неправильно хранили, − поясняет руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.





Но проблема не только в упаковке. Сами продукты, в первую очередь, морские, могут содержать микрочастицы пластика.





− В морепродуктах может быть микропластик из моря и океана. Водные жители принимают его за пищу и проглатывают. Микропластик формирует у небольшого размера организмов непроходимость желудочно-кишечного тракта. Когда мы едим устрицы, мидии, креветки, повышается риск, что вместе в ними в организм попадет и микропластик, − объясняет эксперт.





Чем опасен съеденный микропластик?





Опубликованных исследований, которые бы выявили последствия попадания в организм человека микропластика, еще нет.





− Но повсеместное загрязнение микропластиком уже вызывает опасения, потому что он имеет свойство притягивать другие молекулы, свободно плавает в толще воды и накапливает токсичные вещества: полибромированные антипирены и тяжелые металлы. И если сам микропластик не может мигрировать из желудка морских обитателей в кровь, то эти токсичные элементы могут проникать с кровью в ту часть, которую обычно потребляет человек. Это тоже может оказывать негативное влияние на организм человека, − рассказывает эксперт ЦЭР.





Накапливается ли микропластик в организме человека, тоже пока неизвестно. Эксперт считает, что он, скорее всего, не задерживаясь, проходит через желудочно-кишечный тракт. Но токсичные вещества, ассоциированные с ним, могут накапливаться, потому что многие из них имеют свойство не разрушаясь задерживаться в организме человека.





Микропластик настолько маленький, что его невозможно уловить какими-либо фильтрами. Значит, пока практически невозможно очистить окружающую среду от уже попавших в нее микрочастиц.





− Мы не знаем, к чему приведет попадание микропластика в природу. И это основной тезис, почему многие страны выражают озабоченность по поводу использования микропластика и частично его запрещают, например, в косметике, − отмечает Дарья Чумакова.





Как каждый из нас может уменьшить попадание в природу микропластика?





Важно обратить внимание на используемую косметику и исключить ту, в состав которой входит микропластик.





− Микропластик не всегда визуально различим. Если, например, в гелях и скрабах его можно увидеть, то в кремах для загара, губных помадах, лаках его возможно обнаружить только прочитав состав, − подчеркивает Дарья Чумакова.









Проведенный Центром экологических решений мониторинг косметики на прилавках белорусских магазинов показал, что 16,5% содержат микропластик. Чаще всего он обнаруживается в декоративной косметике – в 63% случаев. Он встречается даже в 10% детской косметики.





Эксперт советует уменьшить использование пластиковых предметов в повседневной жизни. Чем меньше люди покупают пластиковые изделия, тем меньше их будет выброшено, но это скажется и на снижении спроса, который толкнет компании сокращать их производство.





− Например, меньше покупать воду, упакованную в пластик, исключить пластиковые разделочные доски, которые кроме вреда отделяющихся частиц пластика, не всегда легко можно обработать с точки зрения опасности микробного заражения, − предлагает Дарья Чумакова.









Стоит более ответственно вести себя по отношению к окружающей среде. То есть не забывать забирать с собой мусор после отдыха на природе, а лучше завести привычку, приезжая на отдых, собирать весь встреченный мусор и выбрасывать его с мусорные контейнеры.





− Еще на пикники можно приезжать со своей многоразовой посудой. Это гораздо проще, и радостней от того, что вы поступаете экологически сознательно, − заключает эксперт



