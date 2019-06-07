ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько микропластика ежедневно съедают белорусы

08.06.2019 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мы узнали у эколога, чем это опасно, и проследили путь, по которому частицы пластика попадают в организм.

Сколько микропластика ежедневно съедают белорусы
Каждый житель развитой страны ежегодно проглатывает и вдыхает от 75 до 120 тысяч микрочастиц пластика, выяснили эксперты из университета Виктории (Канада), пишет zautra.by
Люди, которые пьют рекомендуемое количество воды в основном из пластиковых бутылок, могут потреблять дополнительно 90 тысяч частиц микропластика в год, говорится в исследовании.

Что такое микропластик?

Микропластик – частицы синтетических полимеров в твердой форме не больше пяти миллиметров в диаметре. Он не разлагается и не растворяется в воде.

Экологи разделяют первичный микропластик – тот, который производители намеренно добавляют в товары для придания им нужных производителю свойств. Он бывает в красках, косметике, одежде, автомобильных шинах и в других популярных товарах.

Вторичный микропластик образуется в результате распада выброшенного пластикового мусора.


Как микрочастицы пластика попадают в организм человека?

Первый тип микропластика может попадать в организм человека напрямую из косметических средств – случайно проглоченной капли скраба или геля, помады. А также из поврежденной из-за механического воздействия посуды.

Второй тип случается вдыхать, например, рядом с дорогой, на которой стираются шины, из-за чего частицы попадают в воздух. Но чаще всего он попадает в организм с пищей и питьевой водой.

− К примеру, некоторые канализационные трубы изготовлены из пластика. Под действием воды мелкие частицы в них отделяются и попадают вместе с ней к нам в организм. Он может попадать в напитки из пластиковой бутылки, которую неправильно хранили, − поясняет руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.

Но проблема не только в упаковке. Сами продукты, в первую очередь, морские, могут содержать микрочастицы пластика.

− В морепродуктах может быть микропластик из моря и океана. Водные жители принимают его за пищу и проглатывают. Микропластик формирует у небольшого размера организмов непроходимость желудочно-кишечного тракта. Когда мы едим устрицы, мидии, креветки, повышается риск, что вместе в ними в организм попадет и микропластик, − объясняет эксперт.

Чем опасен съеденный микропластик?

Опубликованных исследований, которые бы выявили последствия попадания в организм человека микропластика, еще нет.

− Но повсеместное загрязнение микропластиком уже вызывает опасения, потому что он имеет свойство притягивать другие молекулы, свободно плавает в толще воды и накапливает токсичные вещества: полибромированные антипирены и тяжелые металлы. И если сам микропластик не может мигрировать из желудка морских обитателей в кровь, то эти токсичные элементы могут проникать с кровью в ту часть, которую обычно потребляет человек. Это тоже может оказывать негативное влияние на организм человека, − рассказывает эксперт ЦЭР.

Накапливается ли микропластик в организме человека, тоже пока неизвестно. Эксперт считает, что он, скорее всего, не задерживаясь, проходит через желудочно-кишечный тракт. Но токсичные вещества, ассоциированные с ним, могут накапливаться, потому что многие из них имеют свойство не разрушаясь задерживаться в организме человека.

Микропластик настолько маленький, что его невозможно уловить какими-либо фильтрами. Значит, пока практически невозможно очистить окружающую среду от уже попавших в нее микрочастиц.

− Мы не знаем, к чему приведет попадание микропластика в природу. И это основной тезис, почему многие страны выражают озабоченность по поводу использования микропластика и частично его запрещают, например, в косметике, − отмечает Дарья Чумакова.

Как каждый из нас может уменьшить попадание в природу микропластика?

Важно обратить внимание на используемую косметику и исключить ту, в состав которой входит микропластик.

− Микропластик не всегда визуально различим. Если, например, в гелях и скрабах его можно увидеть, то в кремах для загара, губных помадах, лаках его возможно обнаружить только прочитав состав, − подчеркивает Дарья Чумакова.


Проведенный Центром экологических решений мониторинг косметики на прилавках белорусских магазинов показал, что 16,5% содержат микропластик. Чаще всего он обнаруживается в декоративной косметике – в 63% случаев. Он встречается даже в 10% детской косметики.

Эксперт советует уменьшить использование пластиковых предметов в повседневной жизни. Чем меньше люди покупают пластиковые изделия, тем меньше их будет выброшено, но это скажется и на снижении спроса, который толкнет компании сокращать их производство.

− Например, меньше покупать воду, упакованную в пластик, исключить пластиковые разделочные доски, которые кроме вреда отделяющихся частиц пластика, не всегда легко можно обработать с точки зрения опасности микробного заражения, − предлагает Дарья Чумакова.


Стоит более ответственно вести себя по отношению к окружающей среде. То есть не забывать забирать с собой мусор после отдыха на природе, а лучше завести привычку, приезжая на отдых, собирать весь встреченный мусор и выбрасывать его с мусорные контейнеры.

− Еще на пикники можно приезжать со своей многоразовой посудой. Это гораздо проще, и радостней от того, что вы поступаете экологически сознательно, − заключает эксперт


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы узнали у эколога, чем это опасно, и проследили путь, по которому частицы пластика попадают в организм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в центре Слуцка ограничат движение транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика