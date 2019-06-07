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На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

08.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На выходные в Слуцк приехали пилоты из могилёвского аэроклуба. База и взлётная площадка авиаторов традиционно расположилась за леском в 11-м городке.

Полетать над городом могут все желающие. Полет длится 10 минут, правда, в воздухе кажется, что ты пролетел намного дольше. Этого времени вполне хватает, чтобы облететь практически весь город.

Обзорный полёт проходит на высоте от 300 до 500 метров, при благоприятной погоде и с бесстрашным пассажиром дельтапланы могут подниматься на высоту до 2 км.

Желающие получить больше острых ощущений могут заранее попросить пилота включить «нейтралку» и сделать несколько спиралей в свободном планировании - например, над городским пляжем.

Экстремалы говорят, что планируют быть в Слуцке до понедельника, но, если желающих полетать будет много, они готовы остаться вплоть до вторника. Тем более, что на воскресенье обещают не лётную погоду из-за сильного ветра.

С утра к площадке подъезжают случчане. Кто-то просто распрашивает и интересуются, другие летают целыми семьями.

«Впечатления? Конечно, понравилось! Это невероятно, и даже почти не страшно», — рассказала SG случчанка, которая сегодня впервые в жизни поднялась в небо.

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности

На этих выходных в Слуцке можно полетать на дельтапланах. Фото и подробности


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 69
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На выходные в Слуцк приехали пилоты из могилёвского аэроклуба. База и взлётная площадка авиаторов традиционно расположилась за леском в 11-м городке.
 
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