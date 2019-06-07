США и Мексика урегулировали проблему мигрантов

Источник материала: Ежедневник



vladimir.kp.ru

Трамп приостановил введение торговых пошлин на товары из Мексики, а Мексика согласилась принять решительные меры, чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Мексикой об ограничении количества мигрантов, которые попадают в США из этой страны. Таким образом, президент США Дональд Трамп приостановил запланированное на 10 июня введение торговых пошлин, пишет «Дело» .

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", − написал президент США.

Трамп отметил, что Мексика согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

По его словам, Госдепартамент в ближайшее время предоставит подробности переговоров.

Для достижения консенсуса в переговорах по миграционному вопросу понадобилось три дня интенсивных переговоров в Вашингтоне между мексиканскими чиновниками и администрацией Трампа. А переговоры между министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и чиновниками Государственного департамента продолжались более 11 часов в пятницу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что 10 июня текущего года США вводят пошлины в размере 5% на все товары из Мексики из-за с кризиса на границе. Главным пунктом договора является обязательство со стороны Мексики принять серьезные меры для прекращения волны массовой миграции через страну в Соединенные Штаты и их южных границ.

В феврале Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены на границе с Мексикой в обход конгресса.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных обещаний Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. По плану Трампа, стена должна остановить поток наркотиков, преступности, нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

В начале 2019 года Трамп заявлял о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе, которую он назвал вторжением, намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Трамп требовал заложить в бюджет 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Без этого президент США отказывается поддерживать проект бюджета страны. Демократы, имеющие большинство в палате представителей американского Конгресса, не согласны со строительством стены и отказываются выделить деньги на нее.

В результате этого конфликта в конце 2018 года в США был объявлен "шатдаун" — частичная блокировка работы государственных органов страны из-за не принятого Конгрессом США финансирования правительства и его органов, который продлился более месяца и стал самым длительным в истории Штатов.

В конце января 2019 года Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна": Белый дом и Конгресс согласовали возобновление на три недели полноценного финансирования правительства до 15 февраля.

При этом Президент США призвал демократов согласовать финансирование строительства стены на границе с Мексикой, угрожая тем, что, если этого не произойдет, финансирование деятельности правительства будет 15 февраля вновь приостановлено, либо будет введен режим чрезвычайного положения на границе.

Только в мае правоохранители США задержали более 130 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет.

Из 132 887 задержанных лиц — 84 тысяч 542 были люди, которые путешествовали семьями. Еще 11 тысяч 507 — дети, которые не имели сопровождения взрослых. Еще 36 838 были несовершеннолетними. Количество задержаний в мае в целом выросло на 34 процента по сравнению с апрелем.

Мексика уже пообещала отправить около 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии на свою южную границу с Гватемалой. Таким образом страна пытается прекратить поток центральноамериканских мигрантов, путешествующих к южной границе США. В последние месяцы это привело к резкому всплеску незаконного пересечения границы.