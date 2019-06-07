В аэропорту Гоа у МиГ-29 при взлете оторвался топливный бак

Источник материала: Интерфакс

Инцидент при взлете индийского истребителя Миг-29К привел к приостановке работы международного аэропорта в штате Гоа, сообщило в субботу местное телевидение.

Во время взлета у истребителя отсоединился топливный бак. Он рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.





Спустя час после этого происшествия аэропорт возобновил работу в штатном режиме. МиГ-29 не разбился, пилот не пострадал.