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Венесуэла решила открыть границу с Колумбией с 8 июня

08.06.2019 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро в "Твиттере".

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира начиная с этой субботы, 8 июня", - написал он.

Также он отметил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

 
 
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Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро в "Твиттере". "Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией...
 
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