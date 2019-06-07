Белорусские футболисты сыграют сегодня против сборной Германии

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу начала отбор на Евро-2020 с поражений от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Если подопечные Игоря Криушенко хотят продолжить борьбу за первые два места, то им нужно побеждать фаворитов. Например, сборную Германии в сегодняшней встрече в Борисове.



Фото: Reuters

Команда Германии пока провела в отборе только один матч, одолев Нидерланды со счетом 3:2.

В Минске «Бундесманшафт» приезжает без главного тренера Йоахима Лева, который получил травму по время занятий в тренаженром зале. Обязанности Лева будет выполнять его ассистент Маркус Цорг.

Из-за травм на поле «Борисов-Арены» не выйдут вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген и полузащитник «Реала» Тони Кроос.

Вскоре повреждение получил и страж ворот «Арсенал» Бернд Лено Ожидается, что место в воротах займет голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.

Полная заявка сборной Германии:

Вратари: Свен Ульрайх, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих, Марко Ройс, Лерой Сане.

Нападающий: Тимо Вернер.

Наша команда лишилиась незадолго до матча вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого. Вместо него в национальную команду вызван Павел Павлюченко из брестского «Динамо».

Вратари: Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба — «Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Витебск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).

Букмекеры невысоко оценивают шансы сборной Беларуси. Коэффициент на ее победу составляет 16, на ничью — 7, на викторию Германии — 1,2

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.45.