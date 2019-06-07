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«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

08.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

«Вы люди или чиновники? — шутит Вячеслав Иванович, встречая нас у калитки. — Я с чиновниками в последнее время не очень-то разговариваю, устал». 

Чуть меньше двух лет назад мы рассказывали о чудаке с берегов Немана, который за свои деньги построил крутую детскую площадку с мини-аквапарком, куда решил бесплатно пускать всех желающих. Тогда власти хотели снести «комплекс» и заявляли о самовольном захвате земли, но потом резко передумали и даже попытались помочь. Что изменилось с тех пор? Доброжелательность чиновников сошла на нет, как только уехали журналисты? Или добродушный пенсионер все же добился своего? Наведались к Вячеславу Ивановичу и поговорили о новых успехах.

За час до нашего приезда в деревне как назло пошел дождь и вся детвора разбежалась по домам. Дед Слава, как его тут называют, в это время работает во дворе — говорит, недавно как раз скосил траву, с которой давно не мог справиться: дожидался пенсии, чтобы заправить косилку.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

— Вы бы недели через две-три приехали, я бы похвастался чем-нибудь новым, а то в этом году пока только порядки навожу. Но новости есть! Не знаю уж, после вашей публикации они спохватились или еще после какой, но решила же мне власть помогать. В прошлом году мне же помощь выделили! 2740 рублей от райисполкома! — удивляет дед Слава и рассказывает долгую историю о том, как его помощью терзали.

Когда пенсионер только начинал создавать свой «аквапарк», он хотел установить желоб из стеклопластика, но за 15-метровый лист ему выставили ценник $3500. После звонка с предложением о помощи мужчина рассчитывал на замену металлической горки, но возможности выбирать ему не предоставили.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

— Меня о помощи тогда никто не спрашивал. Приезжает машина, выгружают карусель, надувную горку — и договор суют: подпиши, мол, что помощь на 2740 рублей получил. Откуда такая сумма — не знаю, сколько ни узнавал, везде дешевле получается. Ну да ладно. Карусель — обычная, как во всех дворах стоит. Горка надувная — с мой рост, на ладонь воды. Что мне с ней делать — ума не приложу. Ее ж на улице поставь, так через день окурком пропалят. Я батут ставил, так и тот сломали, а там же ткань некая космическая, или черт знает какая еще. Да и кто на ней кататься будет? Она для совсем маленьких.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

И вот сижу я и думаю: что мне с этой горкой делать? Ну, не нужна она мне! Думал продать и теннис на эти деньги купить — так по договору нельзя. Подарить кому — тоже. Повезу, думаю, в райисполком. Загрузил в бус и попер к председателю. Захожу — он на совещании. Второй раз приехал — опять на совещании. Четыре раза я бус загружал, но меня все никак не пускали. Тогда, думаю, возьму камеру (у меня такая маленькая на руку есть) и повезу под райисполком, а там прямо на глазах у милиционеров выкину и поеду. Ну, чтоб доказательства были, что не украл. Но потом передумал — пошел к юристам платным, они мне рассказали, куда чего писать, и отдал я эту горку проклятую. Ее в какой-то пионерлагерь отвезли, — рассказывает Вячеслав Иванович.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

После публикации с продолжением истории и первой помощи городских властей многие наши читатели были уверены, что на этом все и закончится, а местные власти скоро позабудут об этом чудаке. Но помощь, пускай и своеобразная, на этом не закончилась.

— Когда у вас статья была, приехала сельская власть — председатель, секретарша, военкомша и еще пара женщин. Покрасили тут все. Но, видишь, как покрасили: все переделывать надо. Посмотри на брусья — они по уровню травы покрасили, а снизу лень отщипнуть было, они так и оставили. Халтура!

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

Потом мне два мячика привезли — футбольный и волейбольный. Ну я ж и не просил помогать — главное, чтоб не трогали. Но помогли — и спасибо. Правда, знаете, мужики, что-то они в последнее время начали елозить передо мной. Буквально недели три тому назад приезжает председатель областного ОСВОДа. Под галстуком, в костюме. С ним — то ли осводовец, то ли из рыбнадзора начальник какой-то, оператор с камерой и водитель. Стали и смотрят.

«Иванович, какая тут глубина?» — «Ну по пояс, — говорю. — Неман можно туда-назад перейти». — «Добра. Давайте вам лягушатник для детей выкопаем или еще как поможем».

Я им рассказал, что я давно лягушатничек хотел, но сам же дурень — 68 лет, а головы нет. Вырубил аир, навозил песка мотоблоками, а через месяц — все то же самое. Потом линолеум застелил, так затока пересохла. Они послушали и опять спрашивают: так чем помочь? Я попросил у них краски, чтоб обновить площадку. Не верил, что привезут, но на следующий же день две банки из сельсовета принесли, а потом из Гродно позвонили и сказали, что еще 12 килограммов для меня выбили. Обещали переправить, как возможность будет, и еще чем-то подсобить хотят.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

Вячеслав Иванович говорит, что попытки помочь ему льстят, но в искренность намерений верит он слабо и по привычке остерегается: еще недавно его считали нарушителем, захватчиком земли, а тут вдруг такая забота.

Этим летом он планирует продолжить обустройство сельского аквапарка. Иванович уверен, что в этом сезоне возле его участка снова будут собираться сотни человек — такого парка, как у него, больше нет.

— Был такой дядька по кличке Француз под Новогрудком. Я к нему дважды ездил до того, как повесился он. Мы с ним спорили долго. Оказалось, что я про него читал, а он — про меня. Он меня по своему участку возил, все там облазили, и я спрашиваю, зачем, мол, ты все это делаешь? Назначение какое? А он мне прямо отвечает: хочу, мол, чтоб не как у всех. И вообще, он у себя на участке что хочет, то и делает, а я у колхоза землю захватил.

«Задушили» или помогли? Как дела у пенсионера из Лидского района, который построил бесплатный аквапарк на берегу Немана

Я-то, может, и не спрашивал ни у кого, как мне по закону делать. Зато у моего парка назначение очень прямое: хочу, чтобы дети играли, чтобы подростки спортом занимались, а не в смартфонах сидели. Я уже старый, но людям помочь могу.

Onliner.by

 
Теги: Гродно
 
 
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«Вы люди или чиновники? — шутит Вячеслав Иванович, встречая нас у калитки. — Я с чиновниками в последнее время не очень-то разговариваю, устал».  Чуть меньше двух...
 

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