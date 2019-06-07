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Учитель из Жодино выиграл суд у школы, которая отказалась повышать его категорию

08.06.2019 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Учитель из Жодино подал в суд на школу, в которой работает. Она отказалась учитывать заслуги его учеников республиканского уровня и давать Высшую категорию. Историю жодинского педагога рассказал активист и блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале «Мотолько Помоги».

Александр Фомич – учитель с 11-летним стажем Жодинской детской школы искусств по классу ударных инструментов. Зимой 2019 года он решил получить Высшую квалификационную категорию. И неспроста: его ученики победили на Республиканском конкурсе имени Волкова, что позволяют педагогу получить категорию без квалификационного экзамена.

В феврале 2019-го в жодинской ДШИ прошло заседание аттестационной комиссии. Она посчитала, что победа на конкурсе не является основанием для получения категории. Фомича направили сдать экзамен. Александра это, мягко говоря, расстроило: «Для меня лично это [получение Высшей квалификации] было бы уважением за работу с детьми и небольшая прибавка к зарплате. После того, как я получил такое явно несправедливое решение аттестационной комиссии, неоднократно обращался в Жодинский исполком с просьбой детально разобраться, но этого там никто делать не стал.  Я решил обратиться в суд. Считаю это цивилизованным способом решения конфликта, который никак не разрешается по-другому».

В прошлый четверг, 6 июня, Жодинский городской суд рассмотрел жалобу Фомича. Интересы Александра представляла адвокат Мария Колесова-Гудилина. Суд признал «вердикт» аттестационной комиссии незаконным. Школу обязали освободить Александра от экзамена. Судья пришел к выводу, что победа учеников на республиканском конкурсе – безусловное основание для получения Высшей квалификации: это мероприятие включено в соответствующее постановление Совета министров. Досталось и Миноблисполкому: его начальнику поручили «должным образом» организовать работу комиссии жодинской ДШИ.

Суда могло и не быть, если бы в документах разобрались спокойно и справедливо, поясняет педагог. «Государственных денег, которые я мог получить в качестве прибавки, имея Высшую категорию, гораздо меньше, чем тех, что потратили школа и исполком, работники которого участвуют в судах», – подытожил Александр Фомич.

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Учитель из Жодино подал в суд на школу, в которой работает. Она отказалась учитывать заслуги его учеников республиканского уровня и давать Высшую категорию....
 
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