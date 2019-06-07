Белоруска Анастасия Зименкова завоевала золото юниорского ЧЕ по трем видам борьбы

В финальном поединке белоруска одержала победу над румынкой Марией Ниту. На третьей позиции расположились спортсменка из Польши Камила Кулвичка и россиянка Евгения Захарченко. Еще одна белоруска Мария Гулида (57 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета.





Награду высшей пробы завоевала украинка Алина Акобия, бронзовые медали - испанка Мария Баез Дилоне и спортсменка из Венгрии Тамара Доллак. Как сообщалось, ранее среди белорусских представителей греко-римского стиля на третью ступень пьедестала почета поднимались Эльдар Гасанов (67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг). Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина (59 кг) завоевала золотую медаль, Ксения Дзибук (76 кг) - серебро.





Сегодня состязания продолжатся поединками в вольной борьбе. Завершится юниорский континентальный форум 9 июня. На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня.





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