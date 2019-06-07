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Белоруска Анастасия Зименкова завоевала золото юниорского ЧЕ по трем видам борьбы

08.06.2019 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анастасия Зименкова (весовая категория - 72 кг) завоевала золотую медаль в пятый день юниорского чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в Понтеведре (Испания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке белоруска одержала победу над румынкой Марией Ниту. На третьей позиции расположились спортсменка из Польши Камила Кулвичка и россиянка Евгения Захарченко. Еще одна белоруска Мария Гулида (57 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. 

Награду высшей пробы завоевала украинка Алина Акобия, бронзовые медали - испанка Мария Баез Дилоне и спортсменка из Венгрии Тамара Доллак. Как сообщалось, ранее среди белорусских представителей греко-римского стиля на третью ступень пьедестала почета поднимались Эльдар Гасанов (67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг). Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина (59 кг) завоевала золотую медаль, Ксения Дзибук (76 кг) - серебро. 

Сегодня состязания продолжатся поединками в вольной борьбе. Завершится юниорский континентальный форум 9 июня. На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. 

Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. 

Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by. 


 
 
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Анастасия Зименкова (весовая категория - 72 кг) завоевала золотую медаль в пятый день юниорского чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в...
 
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