Какие правила нужно знать абитуриентам, чтобы успешно пройти ЦТ









рассказала первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Наталья Вайтехович. Правда, чтобы пройти испытания, только знаний формул, дат и правил грамматики недостаточно. Есть немало технических моментов, которые могут повлиять на результат. Что делать, если опаздываешь на тест или в аудитории стало плохо? За какие нарушения удаляют с ЦТ? Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ)

Пустят ли на ЦТ опоздавшего абитуриента

В пункт, где проходит тестирование, разрешают зайти до тех пор, пока не вскрыт пакет с заданиями. Но вскакивать в последний вагон никуда не годится. Все испытания начинаются в 11:00, поэтому абитуриенту следует прийти на 30 минут раньше. В РИКЗе подчеркивают: это нужно для того, чтобы потенциальный студент смог спокойно пройти паспортный контроль (коих два — при входе в корпус вуза и непосредственно в аудитории) и найти кабинет, где будет писать тест. Уже второй год подряд рассадку абитуриентов в аудиториях делают методом случайного выбора, а не в алфавитном порядке. Вечером накануне экзамена в пункте ЦТ размещают списки фамилий с указанием номера помещения, где ребята будут сдавать тест.





Иногда абитуриент может опоздать по уважительной причине. Например, добирался на испытание из другого города, а автобус задержался. В этом случае надо взять документ, который подтвердит сей факт, и предоставить в комиссию при регистрации на резервный день. Если уважительной причины нет, ЦТ по предмету человек не пройдет.





Во время испытания молодой человек может почувствовать недомогание. Комиссия приглашает медика, иногда приходится вызывать скорую помощь. Подобный случай также отразят в протоколе проведения ЦТ и предупредят абитуриента: его ждут в резервный день.

Если возникла необходимость выйти из кабинета

Нужно поднять руку и предупредить членов комиссии о своем намерении. Абитуриенту назначат сопровождающего, но прежде проверят, остался ли на рабочем столе полный пакет документов. Выносить из аудитории черновики, тем более бланки ответов, недопустимо. Время, проведенное вне аудитории, не компенсируют.

За что удаляют из аудитории

За нарушение порядка. Например, абитуриент пронес шпаргалку, помешал соседу или попытался фальсифицировать данные в области регистрации бланка. На испытание можно взять документ, удостоверяющий личность, гелевую ручку и пропуск на ЦТ. Калькулятором пользоваться разрешают лишь на физике и химии. Бутерброды и тем более гаджеты проносить запрещено. Оргкомиссия, которая следит за ходом испытания, непременно такие факты обнаружит и составит протокол о нарушении. Пропуск, с которым молодой человек пришел на ЦТ, перечеркнут, и на нем появится запись: «Удален за нарушения». Ко всему прочему горе-абитуриент теряет право реабилитироваться в резервный день. В прошлом году такие случаи были почти на всех предметах. Кто-то пытался воспользоваться шпаргалками, кто-то не сдал мобильник.

Можно ли попросить еще один бланк ответов, если свой испортил

В неограниченном количестве абитуриенту предоставляют только листы для черновиков. Поэтому бланк с ответами, выданный в единственном экземпляре, следует беречь как зеницу ока и заполнять с предельной ответственностью. Никаких пометок на нем делать нельзя — бланк с непонятными крестиками-ноликами примут, но проверять не будут.





Есть особая категория нарушителей, которые умудряются написать на документе нелицеприятные слова и выражения. Видимо, считают, что компьютер, проверяющий в автоматическом режиме тесты, не распознает нецензурную брань и, соответственно, не обидится. Однако каждый лист с ответами вначале проходит процедуру верификации. Прежде чем отправить тест на проверку, специалисты просматривают корректность распознавания информации. Каждый бланк — не менее пяти раз. И непременно заметят на документе ненормативную лексику. За такое нарушение последует наказание — сертификат абитуриент не получит.

Как подать апелляцию

Такое понятие, как апелляция, не совсем применимо к ЦТ. Тесты проходят компьютерную обработку, и человеческий фактор не может повлиять на результат. В России выпускники школ сдают Единый государственный экзамен. Это тоже тестирование, но в нем присутствует часть С, в которой молодой человек пишет сочинение, изложение или делится своими мыслями. Такие мини-эссе проверяют эксперты, поэтому в данном случае можно потребовать пересмотра результатов. Что касается централизованного тестирования, то свои замечания абитуриентам разрешают внести в протокол проведения ЦТ. Например, они посчитали, что во время испытания их ущемили в правах, показалось, что в задании нет ни одного правильного ответа. Обращение поступит в институт и будет рассмотрено. После выясняется, что абитуриент невнимательно прочитал условие задачи.



